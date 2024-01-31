По работе я довольно часто летаю за границу и так же часто пользуюсь услугами авиакомпании AirFrance: у них бывают скидки на некоторые билеты. Но у меня теперь есть скидка по промокоду, пусть не на все направления, но всё же в размере 10-20%. В итоге выходит экономия на перелетах. Буду следить за купонами чаще, может, еще что-то интересное найду для себя.

Инна

Инна 21.03.2019