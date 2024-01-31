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Купоны и акции AirBaltic

Новых промокодов для AirBaltic нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Классический лоукост с вполне себе классическими условиями. Услугами компании пользовалась один, в целом осталась довольна. Перелет был из Москвы в Берлин с пересадкой в Риге. По техническим причинам второй рейс задержали, всем пассажирам выдали ваучеры, чтобы можно было спокойно перекусить в аэропорту. Обратный полет прошел без казусов совершенно - отправились вовремя, прилетели минута в минуту. Перед бронированием билетов советую внимательно ознакомиться с условиями. Багаж не входит в стоимость билета (только ручная кладь), кормить на борту вас тоже не будут (хотя заказать еду все же можно, но придется доплатить). Минусами компании это не считаю, так как, в принципе, это классические условия всех лоукостов. Поездкой осталась довольна.

  • Мария
  • 21.09.2016
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