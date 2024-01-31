«Адвентурика» – это интернет-магазин туристического снаряжения и товаров для охоты и рыбалки. На сайте вы найдете все, что может пригодиться в походе: от палаток и спальников до костюмов с защитой от клещей и твердого топлива. Теперь ничто не испортит вашу вылазку: ознакомьтесь с каталогом и продумайте каждую мелочь! Компания осуществляет доставку по всей России. Индивидуальный подход к клиентам: даже если ваш заказ объемный или большого веса, менеджер интернет-магазина обязательно предложит оптимальные цену и сроки доставки. Оплату можно осуществить несколькими способами: наличными курьеру, банковской картой, переводом на расчетный счет или по квитанции в банке. Экономьте на покупках в магазине, используя промокоды adventurica.ru («Адвентурика») за январь 2024 года! Ловите скидки и следите за сроком действия акций. Получите максимальную выгоду от представленных на текущей странице предложений!

Подробнее Скрыть