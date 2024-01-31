A-Bonus – сервис, где ты сможешь покупать товары со скидкой с помощью бонусных баллов «СберСпасибо» и «Спортмастер». Ты можешь выступать в роли продавца или покупателя бонусов, а все остальное сделает платформа – не беспокойся об обработке платежей и прочих действиях, все максимально автоматизировано. Не волнуйся о безопасности – процессы тщательно контролируются, будь уверен, что обязательно получишь денежные средства или бонусы. Продавцы получают деньги уже после выполнения и подтверждения сделки, что дает дополнительные гарантии. Если возникнут проблемы, квалифицированная техническая поддержка готова прийти на помощь и ответить на любые возникшие вопросы. Чтобы получить возможность заключать наиболее выгодные сделки, не забудь активировать промокоды «А-Бонус» за январь 2024 года! Обрати внимание на сроки действия специальных предложений и поспеши ими воспользоваться!

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