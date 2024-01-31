В интернет-магазине «Семь Петель» можно приобрести качественные товары для рукоделия. В широком ассортименте на сайте представлены наборы для вышивки крестиком, гладью, бисером, ковровой техникой, лентами, гобеленовым швом. Отдельно можно заказать пяльцы, станки, иглы, мулине и любые виды пряжи. Кроме того, в магазине продаются детские раскраски, комплекты для валяния из шерсти, изготовления игрушек и кукол. Компания предлагает клиентам сертифицированную продукцию проверенных производителей: Alize Lanagold, Eva Rosenstand, Neocraft, Heritage. Надоело тратить много денег на хобби? Тогда тебе наверняка пригодятся актуальные промокоды и купоны на скидку «7 Петель» за январь 2024 года. Активируй их при подтверждении заказа и экономь на любых товарах из каталога. Наслаждайся творчеством без ущерба для кошелька!

Подробнее Скрыть