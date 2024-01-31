Онлайн-ресторан «6 сезонов» приглашает отведать кулинарные шедевры из разных уголков мира! В меню тебя ждут японские суши и роллы, европейские пиццы и пасты, паназиатские поке и боулы, американские бургеры и стейки. Повара приготовят для тебя сытные завтраки, десерты, напитки и блюда авторской кухни. Ты сможешь посмотреть на процесс приготовления: на сайте ведется прямая трансляция! Мобильный официант доставит покупку на адрес, указанный в заявке. К оплате принимаются наличные и банковские карты. Пользуйся действующими акциями: с их помощью ты легко сэкономишь крупную сумму денег или получишь приятный подарок! Обрати внимание на промокоды «6 сезонов» за январь 2024 года, опубликованные в нашем списке! Они дают право на активацию бонуса или скидки. Выбирай специальные предложения и заказывай полезную еду на выгодных условиях!

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