Странно, что о таком гиганте, как 6пм до сих пор нет отзывов) Значит, буду первой! 6pm - это рай обувного маньяка. Здесь можно урвать брендовую обувь со скидкой 70-80%. И да, это будет реальная скидка, а не нарисованные цифры! Именно так у меня появились ботильоны Steve Madden (баксов за 30), босоножки DKNY (что-то около 40$), сапоги bronx и много чего еще. Конечно, есть свою нюансы: пару раз приходилось пристраивать не подошедшую по размеру обувь, да и доставка через посредника - дело житейское, но не слишком удобное. Тем не менее, даже с учетом курса доллара и доставки обувь с этого сайта получается раза в 2-3 дешевле, чем в России. А уж про качество и говорить не приходится) Так что если с английским все в порядке, рекомендую!

Анна

Анна 20.07.2016