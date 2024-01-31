Интернет-магазин «4 Круга» предлагает широкий ассортимент запчастей для колясок, велосипедов, самокатов, гироскутеров, инвалидных кресел. Компания предоставляет квалифицированную помощь по диагностике неполадок, сервисный центр проводит оперативный и недорогой ремонт детских колясок отечественных и зарубежных марок. При необходимости консультанты подберут требуемую запасную часть, предоставят информацию по стоимости ремонта и помогут в оформлении заказа. Все товары в интернет-магазине сертифицированы и имеют официальную гарантию производителей. На сайте вы можете оформить доставку заказа в любой город России. Используя купоны на скидку для «4 Круга» за январь 2024 года, вы сможете рассчитывать на значительную экономию при приобретении шин, покрышек, колес и других комплектующих. Следите за новыми акциями!

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