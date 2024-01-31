Интеллектуальный клуб 4brain предлагает посетителям большой выбор онлайн-головоломок, игр и тренажеров для развития логического и творческого мышления, улучшения памяти и зрения. На сайте размещены также материалы к урокам риторики и актерского мастерства, курсам по тайм-менеджменту и правильному питанию. Чтобы получить индивидуальную программу занятий, пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти тестирование. Бесплатная версия предполагает ограниченный доступ к развивающим заданиям. После покупки PRO-подписки вы сможете получать как теоретические знания, так и практические умения, а также отслеживать свою успеваемость. Желаете воспользоваться платными услугами ресурса? Активируйте промокоды 4brain за январь 2024 года и получите скидку на подписку! Вы можете использовать действующие купоны при пополнении баланса на своем аккаунте.

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