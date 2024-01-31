16tons – это известный клуб в центре Москвы, где подают отличные напитки и играет живая музыка. Приходи на концерты любимых групп, танцуй и отдыхай в классной атмосфере. На данный момент есть уже две действующие точки сети. Резерв столов можно осуществить по указанному телефону, а также к аренде доступны концертный зал и две веранды. Приобретай билеты на мероприятия прямо на сайте. Выбирай артиста или бэнд по душе и отправляйся вечером отдохнуть в хорошей компании. Полный возврат возможен не позднее, чем за десять дней. Все анонсы, акции и трансляции уже в телеграм-канале, подписывайся и не пропускай. Приходи сам и приводи друзей на музыкальные вечера. Используй промокоды и купоны «16 тонн» за январь 2024 года, получай приятное снижение стоимости и трать больше на напитки, чтобы хорошенько и вкусно отдохнуть!

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