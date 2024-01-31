Sweet.tv – национальный кинотеатр в онлайн-формате. В библиотеке сервиса – огромное количество культовых сериалов, анимационных проектов и фильмов. Пользователям также доступны отечественные и международные телеканалы. Многие голливудские хиты демонстрируются с профессиональным дубляжом и дорожками на украинском языке. На один аккаунт можно подключить до пяти устройств по цене одного тарифа. Вы сможете управлять эфиром: ставить передачи на паузу и смотреть их в записи. Выбирайте на сайте оптимальный пакет услуг и оплачивайте только необходимые функции! У вас есть возможность сэкономить на оплате подписки! Обратите внимание на промокоды Sweet.tv («Свит.тв») за январь - февраль 2024 года в Абхазии, опубликованные в нашем электронном каталоге. Ищите выгодные варианты и активируйте их, чтобы оформить заказ со скидкой или получить дополнительный бонус!

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