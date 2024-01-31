Когда нам с мужем было необходимо вернуться домой в Москву с Болгарии мы начали поиски авиабилетов. Выгодное предложение нашли именно на связной тревел. Разница за билеты туда-обратно была более 6 000 тысяч рублей. Пытались понять в чем подвох, читали отзывы, но они все на столько разные, что ничего нам не дали. Решили заказать на свой страх и риск. Билеты пришли в электронном виде на почту сразу. Мы к такому не привыкли. Обычно когда заказывали билеты приходили за 2 дня до вылета, а то и за день, а тут). Очень переживали как все пройдет, но страх ушел когда мы успешно прошли регистрацию и сели в самолет. Теперь когда ищем билеты или отель заглядываем и сюда тоже)

Оксана

Оксана 15.12.2014