Standoff – это мультиплеерный бесплатный мобильный шутер, где ты сразишься с живыми игроками за превосходство на арене. Четыре боевых режима не дадут заскучать. Улучшай навыки, разрабатывай тактики, обыгрывай друзей и игроков по всему земному шару. Окунись в безудержный экшн на твоем телефоне. Попробуй себя в шкуре штурмовика, снайпера или любителя скрытных операций. Продвигайся по системе рейтингов и обгоняй приятелей. В приложении можно совершать покупки необходимого оружия и экипировки, а промо коды Standoff позволят открыть больше кейсов за те же деньги. Получай оригинальные скины и маски, чтобы выделиться на фоне врагов. Прокачивайся, пристреливайся, оттачивай технику и борись за первенство. Получай предметы из магазина по выгодной цене, используй промокоды «Стендофф» (promo codes Standoff) за январь - февраль 2024 года в Абхазии. Скачивай приложение с Google Play и уже начинай побеждать.

Подробнее Скрыть