Shadow Fight 3 – это долгожданное продолжение легендарного файтинга. Новая часть отличается усовершенствованной трехмерной графикой и детализированным редактором персонажей. При создании героя геймер выбирает одну из фракций: «Легион», «Династия» или «Вестники». На одной боевой арене в колоритной игре могут встретиться представители совершенно разных эпох. Многие пользователи остались довольны несколькими сюжетными линиями, дополнительными квестами и наличием PvP-режима для проведения зрелищных дуэлей. Специально для поклонников серии популярных файтингов мы размещаем на этой странице бонус-коды и промокоды (promo codes) Shadow Fight 3 («Шедоу Файт 3») за январь - февраль 2024 года в Абхазии. Наслаждайся динамичной и яркой игрой без ограничений! Используя промо-коды Shadow Fight 3 («Шедоу Файт 3»), можно бесплатно получать виртуальные деньги или предметы.

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