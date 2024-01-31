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Купоны и промокоды Proskater.ru в Абхазии

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Отзывы покупателей

Покупал черную бейсболку и майку. Оплатил с киви кошелька.Еще использовал бонусные баллы .В итоге заказ пришлось отменить.Кепка оказалась красная,а майка с другим принтом... Деньги остались на сайте, теперь надо писать заявление...А бонусные баллы пропали совсем, предложенная мне скидка не покрывает эти баллы....Короче гемора нажил....

  • Андрей
  • 15.04.2015
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