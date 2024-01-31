Промокоды Oplata.info в Абхазии

Отзывы покупателей

Была претензия, высказал с небольшими эмоциями, но без нарушений, на вкладе купленного товара "Переписка с продавцом". Ответил мне откровенный хам, типичное "быдло", обращался фамильярно (дружок, алеша), угрожал аннулированием лицензии ("Лицухи", по его выражению) и черным списком, чем, собственно, все и закончилось. Отрицательного своего отзыва нигде не вижу, удалили. Давно такого не видел, борзота, надо бы наказать. Алексей

Алексей 05.03.2018

купил ключ на збт TotalWar arena. Не рабочий. Продавец отказался решать вопрос и просто сказал что добавил меня в черный список! В итоге-ни ключа ни денег! Будьте аккуратны при выборе продавца. CerbeRusX

CerbeRusX 13.01.2018

Удобная площадка с различными играми, программами и прочим цифровым товаром. Можно рассматривать как тот же алик, куча продавцов с различными ценами и репутацией. Если хотите сэкономить, то рекомендую данный сайт, игры по выгодной цене. Иван

Иван 24.07.2017