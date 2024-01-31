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Купоны и промокоды LiteMF в Абхазии

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Отзывы покупателей

Вполне себе нормальные ребята. Человеческий фактор применим даже к супер известным компаниям,поэтому litemf.com в своём сегменте пока что лучшие.

  • Елена
  • 25.09.2018

Абсолютно безответственные.Нарушают сроки без каких-либо предупреждений,вводят в заблуждение по срокам,не публикуют инфо на сайте о задержках до 6 недель!Не отвечают своевременно на сообщения,теряют посылки! Очень жалею,что связались с ЛайтМФ! Всем советую обходить стороной эту дочку Шопотама.

  • Екатерина
  • 26.04.2016

Лучшие по цене в своем сегменте рынка. Сотрудничаю более 2-ух лет.

  • Игорь
  • 13.04.2016

Приемлемый по качеству и самое главное ценам сервис. Ориентирован больше на опытных пользователей.

  • Антон
  • 05.04.2016

Привлекли демократичные цены на доставку, к достоинствам можно отнести также удобство и функциональность самого сайта. Товар, тьфу-тьфу,приехал наконец,но с задержкой. В общем даже не знаю как его оценить, впечатление осталось среднее, думаю пользоваться можно,но в сервисе есть накладки.

  • Неймар
  • 08.09.2015
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