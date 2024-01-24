Уже дважды пользовался услугами level travel и чувствую, что останусь их клиентом и дальше. Этот сайт мне подсказала подруга, которая летала от них в свадебное путешествие на Мальдивы. Принципитальное отличие от обычной турфирмы в том, что во первых не надо никуда ехать (все происходит онлайн и удаленно, документы присылают на электронку, оплата картой), во вторых, отсутствуют какие-либо наценки. Представители сайта объясняют это тем, что у них контракты со всеми крупными туроператорами: они им массово приводят клиентов и потому могут предлагать цены без процентов. Для меня все предельно комфортно организовано, все устраивает.

Виктор

Виктор 11.05.2016