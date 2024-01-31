Мобильная игра «‎Легенды Дракономании» позволит вам окунуться в мультяшный мир, в котором живут симпатичные и обаятельные драконы. Вы сможете не только кормить, воспитывать и развивать необычных питомцев, но и выводить новые виды фантастических существ с уникальными способностями. Вы также будете исследовать бескрайние локации, находить друзей на волшебных островах и сражаться с коварными викингами, совершенствуя навыки своих подопечных. В казуальной игре предусмотрена функция создания кланов. Вам хочется поскорее собрать впечатляющую коллекцию очаровательных чешуйчатых монстров? Желаете ускорить рутинные игровые процессы? Тогда вам однозначно пригодятся размещенные на этой странице промокоды и коды дружбы «‎Легенды Дракономании» за январь - февраль 2024 года в Абхазии. Получайте полезные бонусы и специальные награды!

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