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Отзывы покупателей
Увидел игру у друга, взял попробовать - затянуло, так что скачал себе. Игра с красивой графикой, правила легко освоить=). В игре 9 классов со своими способностями и несколько режимов боя. Игра бесплатная, хотя, как обычно, обычные карты не слишком эффективны против легендарок, что подбешивает, но донат довольно щадящий. Можно обойтись и без него, но придется потратить на это гораздо больше времени.
- Mihail
- 17.04.2015
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