Акции и промокоды Fozzy в Абхазии

Отзывы покупателей

благодарю! Robertcon

Robertcon 26.11.2019

Отличный быстрый сервер, подходящий для простых и сложных задач. Хост настраиваемый. Отдельно отмечу панель управления: всё максимально просто и понятно. Подключался по акции – сэкономил 10% на годовой подписке и получил в подарок домен. Всем рекомендую. Шмелев Владимир

Шмелев Владимир 17.02.2019

Один из самых быстрых хостингов на моей памяти, а я их перепробовал достаточно. С Fozzy работаю уже пару месяцев, но за это время проблемы почти не возникали, да и поддержка всегда отрабатывала. Можно написать в любое время суток: отвечают быстро, стараются помочь с проблемой. Есть возможность сделать индивидуальный тарифный план. Я первое врем платил всю стоимость, потом нашел промокод на скидку. Леха С.

Леха С. 30.11.2018

Больше всего порадовала техподдержка: оперативные и дружелюбные ребята. Хостингер особо не затупный, но определенные проблемы встречались. Все решается за 5-6 часов. Стас

Стас 23.09.2018

К самому хостингу претензий нет. А вот хваленая партнерская программа для веб студий и фрилансеров чистой воды развод! Елена

Елена 22.10.2016