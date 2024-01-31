First Refuge Z – увлекательное виртуальное приключение, в котором тебе предстоит встреча с кровожадными зомби, бандитами и другими мощными противниками! Ты будешь управлять отрядом выживших людей и возводить неприступное укрытие для спасения от атаки монстров. Завоюй пустынные территории и дай человечеству шанс на выживание! Вербуй легендарных воинов в свою команду, развивай базу и соревнуйся с другими жителями Пустоши за власть над землями! Ищи поддержку у других участников, заключай выгодные союзы и истребляй врагов. Специальные предложения разработчиков помогут получить максимум удовольствия от этой стратегической игры! Хочешь оперативно узнавать обо всех действующих акциях? Мы собрали для тебя актуальные промокоды и подарочные коды First Refuge Z за январь - февраль 2024 года в Абхазии. Следи за обновлениями, выбирай в списке лучшие варианты и активируй различные бонусы!

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