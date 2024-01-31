CATS: Crash Arena Turbo Stars – это яркий и динамичный конструктор боевых машин. С помощью своего смартфона ты сможешь за считанные минуты создать непобедимого робота и отправиться навстречу невероятным приключениям! Участвуй в жарких PvP-боях, покупай и совершенствуй детали, запугивай врагов устрашающим дизайном автомобиля будущего. Геймеру предстоит примерить на себя образ бесстрашного бродячего кота, который намерен полностью подчинить улицы таинственного Мяу-Йорка. Чтобы быстрее добиться поставленной цели, необязательно вести борьбу в одиночку: можно организовать банду и завести новых приятелей. Хотел бы получить бесплатные кристаллы или полезные предметы для любимой онлайн-игры? Внизу этой страницы тебя уже ждут лучшие промокоды (коды) CATS: Crash Arena Turbo Stars за январь - февраль 2024 года в Абхазии. Активируй их в указанный срок и сразу же забирай гарантированные бонусы.

Подробнее Скрыть