«Автодети» – зарегистрированная в 2005 году торговая марка. Компания специализируется на продаже детских автокресел ведущих мировых брендов, а также активно сотрудничает со СМИ, проводит конкурсы для детей, участвует в социальных акциях, ведет блог и форум на своем сайте avtodeti.ru. Очень важно, чтобы каждый родитель понимал: автокресло – это не просто правило, а реальная защита ребенка. В каталоге представлено более 200 моделей и множество полезных аксессуаров для поездок с детьми любого возраста. Чтобы подобрать оптимальный вариант, получи консультацию у специалиста и пройди тест-драйв изделия. Заказ и доставка оформляется на сайте, оплата происходит наличными при получении или онлайн с помощью банковской карты. Промокоды «Автодети.ру» за январь - февраль 2024 года в Абхазии помогут сэкономить на покупках! Заказывай товары в интернет-магазине по сниженной стоимости!

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