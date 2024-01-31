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Купоны и промокоды Amazon в Абхазии

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Отзывы покупателей

Узнал, что Амазон тоже делает акционные предложения к Black Friday. Часто заказываю с этого сайта электронику, товары для спорта и прочее, так как нравится ассортимент и качество. Поэтому было вдвойне приятно получить скидку. Было много разных предложений, но я воспользовался промокодом на скидку и купил фитнес-часы, крутую бутылку для воды и специальные носки для бега. Все вышло очень бюджетно.

  • Денис
  • 29.11.2017

Заказала посуду себе любимой, прямо целым набором, дождалась-таки «Черную пятницу» со скидками! А потом с детьми тщательно выбирали покупки – они сами говорили, что бы они хотели, а я выбирала из того где есть промокоды. И на почту за посылками пошли все вместе. Вообще никаких претензий не возникло ни к качеству товара, ни к упаковке. Кроме слов благодарности, к создателям этой акции нечего добавить. Побольше бы таких пятниц!

  • Марина
  • 28.11.2017

Заказывал однажды учебники по английскому, которые в РФ на тот момент было не достать. Заказывал через посредника, который везет из США в РФ, т.к. продавец на Амазоне отправлял только по США. Сам Амазон доставил буквально за пару дней, плюс посредник вез еще дней 20+ в РФ - в итоге недели через 3-4 я получил все в целости и сохранности, некоторые магазина по России-то так доставить не могут, не то что по миру, так что доволен полностью, только за доставку приходится платить много...

  • Максим
  • 16.12.2015
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