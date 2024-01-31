Акции и промокоды AirFrance в Абхазии
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Купоны на скидку и промокоды AirFrance январь - февраль 2024
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Отзывы покупателей
По работе я довольно часто летаю за границу и так же часто пользуюсь услугами авиакомпании AirFrance: у них бывают скидки на некоторые билеты. Но у меня теперь есть скидка по промокоду, пусть не на все направления, но всё же в размере 10-20%. В итоге выходит экономия на перелетах. Буду следить за купонами чаще, может, еще что-то интересное найду для себя.
- Инна
- 21.03.2019
Мечтали слетать в свадебное путешествие в Париж. Огромное спасибо ЭйрФранс за осуществленную мечту! Попали на акцию с дешевыми билетами как раз на нужные даты, тут же забронировали жилье и машину для поездок по окрестностям. И еще остались деньги на сувениры и знакомство с местной кухней.
- Борис и Вера
- 09.03.2019
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