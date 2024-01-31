Купоны на скидку 36Best в Абхазии

Отзывы покупателей

Покупала тут как-то витаминки для своего малыша, мне понравился магазин. Менеджеры вежливые, доставка быстрая, хоть и дорогая. Но если скооперироваться с подругами и заказать по несколько товаров, то очень даже выгодно выходит) Лиза83

Лиза83 05.04.2017

Постоянно заказываю в этом магазине, тк являюсь ярой поклонницей японской косметики) В 36Best Каваи все средства приходят прямиком из Японии и цены тут намнооого ниже, чем в магазинах в России. Настолько, что даже доставка окупается, а она здесь не дешевая, но зато очень быстрая. Иногда даже из российских магазинов дольше идет) В общем, всем, кто хочет купить действительно японскую косметику, советую! Кристина

Кристина 08.08.2016