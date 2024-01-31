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Промокоды и купоны Crocs

Работа с магазином Crocs приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Black Friday – это просто чудо какое-то! Очень порадовали скидки на кроксы. Были у ребенка раньше такие. Теперь и себе взяла, и мужу. Долго на сайте выбирала, какие именно заказать, ведь вариантов очень много. Они просто супер-удобные. В общем, спасибо за промокод, все получилось. Доставили быстро, и хоть и товары по скидке, качество как всегда на высшем уровне! Мы все очень довольны.

  • Вера
  • 28.11.2017

Мне очень нравится обувь от Крокса своей необычностью и оригинальностью, а еще она не бывает «неудобной». Она чем-то напоминает ортопедическую обувь, в ней легко ходить, ножка «дышит». Но, честно говоря, цены на нее всегда высокие. У меня четверо детей, и если бы не «Черная пятница», мы не смогли бы взять на всех сапожки и сандалики, а именно в этой обуви мы нуждались. А тут большие скидки с промокодами, именно они выручили. Все четверо обуты, благодаря акции, и низкий вам поклон за это!

  • Ольга
  • 26.11.2017

Простите, но в предыдущем отзыве - неправда! Может быть не повезло с моделью, конечно. Сама ношу уже несколько сезонов сандалики, а в этом году взяла модель из новой коллекции - красивую, подойдет не только на пляж бегать. И всем подружкам советую, еще никто не жаловался. Не трет нигде, очень удобная подошва, качественная резина - не рвется, даже антибактериальными свойствами обладает, кажется. Редко пишу отзывы, но тут прямо за живое задели)))) Крокс - обувь хорошая!

  • Наталья
  • 05.10.2016

Просто ужасная обувь, потеют ноги, скользят и скрипят.

  • Олег
  • 13.03.2015
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Информация о магазине Crocs

Черная пятница в Crocs

Чтобы следовать тенденциям в моде и при этом иметь свой особенный стиль, необязательно выкладывать большие суммы за модные новинки. Принимающим участие в ноябрьской акции Black Friday покупателям дается возможность получать товары из каталога по более низкой цене! Производитель представляет широкий ассортимент моделей для женщин, мужчин и детей любого возраста: сабо, сапоги и ботинки, кроссовки и лоферы, шлепанцы, сандалии и домашнюю обувь. Переходите на официальный сайт интернет-магазина обуви Crocs, выбирайте понравившийся вам товар на распродаже и получайте дополнительные скидки на заказ после ввода специальных промокодов от сервиса promokodus.com.
Скидки на любой случай!

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