Промокоды и купоны Crocs

Отзывы покупателей

Black Friday – это просто чудо какое-то! Очень порадовали скидки на кроксы. Были у ребенка раньше такие. Теперь и себе взяла, и мужу. Долго на сайте выбирала, какие именно заказать, ведь вариантов очень много. Они просто супер-удобные. В общем, спасибо за промокод, все получилось. Доставили быстро, и хоть и товары по скидке, качество как всегда на высшем уровне! Мы все очень довольны. Вера

Вера 28.11.2017

Мне очень нравится обувь от Крокса своей необычностью и оригинальностью, а еще она не бывает «неудобной». Она чем-то напоминает ортопедическую обувь, в ней легко ходить, ножка «дышит». Но, честно говоря, цены на нее всегда высокие. У меня четверо детей, и если бы не «Черная пятница», мы не смогли бы взять на всех сапожки и сандалики, а именно в этой обуви мы нуждались. А тут большие скидки с промокодами, именно они выручили. Все четверо обуты, благодаря акции, и низкий вам поклон за это! Ольга

Ольга 26.11.2017

Простите, но в предыдущем отзыве - неправда! Может быть не повезло с моделью, конечно. Сама ношу уже несколько сезонов сандалики, а в этом году взяла модель из новой коллекции - красивую, подойдет не только на пляж бегать. И всем подружкам советую, еще никто не жаловался. Не трет нигде, очень удобная подошва, качественная резина - не рвется, даже антибактериальными свойствами обладает, кажется. Редко пишу отзывы, но тут прямо за живое задели)))) Крокс - обувь хорошая! Наталья

Наталья 05.10.2016