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Промокоды «Виши»

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Отзывы покупателей

Покупала крем Виши в их интернет-магазине - стоит дешевле, чем в аптеке! А еще у виши есть промокоды, я ввела и получила в подарок термальную воду.

  • Ольга
  • 10.11.2018

Всегда пользуюсь только этой косметикой! Недавно нашла на этом сайте промокоды Vichy и теперь всегда покупаю со скидкой или выбираю подарок к заказу.

  • Жанна
  • 29.10.2018
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