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Промокоды и купоны Clarins

Работа с магазином Clarins приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды Clarins январь 2024

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Отзывы покупателей

Это моя любимая марка косметики по уходу - перепробовала много и аптечной и брендовой, кожа проблемная... но теперь - лосьоны, умывалки, маски - только здесь. Кстати, началась наша любовь с промокода на хорошую скидку (подружка поделилась). Часто достаточно можно поймать распродажи и акции, а еще персональный купончик копится с каждого заказа на бонус в 1000 руб!

  • Наталья
  • 05.10.2016

Решила сделать заказ с сайта, в принципе, все понравилось. У магазина есть бонусная программа (за каждые 10 р получаете 1 балл. Когда набираете 750 - можете потратить из при покупке от 1,5 тысяч). Есть спецпредложения в стиле "при покупке того-то в подарок - то -то" и также к любому заказу 3 пробника на выбор. Пробники правда маленькие, ну ничего. Связались со мной быстро, посылку можно проверять при курьере. Курьер, правда,почему-то, не позвонил, когда приехал, но в остальном нареканий нет.

  • Анастасия
  • 13.10.2015
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