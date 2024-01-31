Любители легкой и комфортной обуви давно оценили ассортимент американской компании New Balance. С 1906 года производители радуют поклонников стильными и практичными решениями для спорта и активного отдыха. «Фишка» бренда заключается в том, что здесь существуют промежуточные размеры по ширине, благодаря чему можно подобрать максимально удобную модель с учетом индивидуальных особенностей клиента. В процессе создания продукции применяются уникальные технологии. Например, Cardio Comfort позволяет избежать онемения ног при занятиях на орбитреке, GORE-TEX обеспечивает вентиляцию и защиту от влаги и т. д. При этом немало внимания уделяется модному дизайну. Если вы желаете приобрести оригинальную обувь по низкой цене, активируйте купоны и промокоды (coupons, promo codes) New Balance за январь 2024 года. Просто выберите подходящую пару и получите скидку. Промокоды «Нью Беланс» уже ждут вас в нашем каталоге!

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