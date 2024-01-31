Где мои дети – интернет-магазин детских GPS часов, в котором можно приобрести устройства для определения местоположения детей. Вся история передвижений в течение дня будет отражена на электронной карте! Кроме того, в подарок при покупке часов идет мобильное приложение «Где мои дети», с помощью которого можно узнать где находится устройство, получать оповещения о низком заряде и выяснять, в какой момент ребенок покинул учебное заведение. Ты сможешь слышать звук вокруг гаджета и отправлять на него сигналы! Управление осуществляется в «Личном кабинете» на сайте и через приложение на мобильном телефоне. К одному аккаунту можно подключить несколько пользователей. Компания предлагает широкий ассортимент детских GPS-часов. Выгодные предложения разработчиков помогут сэкономить деньги при покупке часов! У нас ты найдешь список акций со сроком их действия и условиями активации. Применяй коды и промокоды «Где мои дети» за январь 2024 года и получай многочисленные бонусы и скидки!

Подробнее Скрыть