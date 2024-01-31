Акции и промокоды на скидку PUMA за январь 2024
Купоны на скидку и промокоды PUMA январь 2024
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Отзывы покупателей
Подыскивал сыну спортивную обувь, причем конкретно производства Puma. Брендовая продукция отличается высоким качеством, стильным дизайном. Любая из моделей долго носится, обеспечивает доступ воздуха к стопам, хорошо отводит влагу – это нами уже проверено. Подобрать оригинальную пару не сложно с подробным описанием изделий в удобном каталоге. Здесь много новинок, часто объявляют акции.
- Семенов
- 04.09.2018
Покупала кроссовки несколько раз, в принципе меня все устраивает. Обувь удобная,ноге в ней комфортно, внешний вид довольно стильный, хотя я не люблю носить спортивную обувь без необходимости, но было время. когда мне они были нужны. Ходить в кроссовках приходилось долго, но ноги не уставали, по сравнению с моделями других магазинов, пума довольно симпатичная. Из какого они материала по факту я так и не поняла, но впрочем он довольно легкий и дышаший, так что мне вполне нравится. Цены, конечно, довольно высокие, но не ужасающие, да и вещи приличные.
- Карина
- 19.11.2015
Информация о магазине PUMA
Ассортимент интернет-магазина PUMA
- Одежда: куртки, ветровки, штаны, леггинсы, футболки, майки, поло, толстовки, худи, нижнее белье, спортивные костюмы.
- Обувь: кроссовки, кеды, бутсы, шлёпанцы и сланцы.
- Аксессуары: головные уборы, сумки, рюкзаки, перчатки, маски для лица, мячи, щитки и многое другое.
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Как оформить покупку онлайн со скидкой
- Выбирая товары, складывайте их в виртуальную корзину. Не забудьте указать свой размер и желаемый цвет.
- В корзине еще раз проверьте покупки и нажмите «Оформить заказ».
- Укажите свой город, вам будут показаны доступные вам способы доставки. На этом этапе можно ввести промокод, который вы скопировали ранее. Он снизит итоговую стоимость заказа.
- Выберите способ оплаты, введите адрес доставки и свои контактные данные.