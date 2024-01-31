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Акции и промокоды на скидку PUMA за январь 2024

Работа с магазином PUMA приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды PUMA январь 2024

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Отзывы покупателей

Подыскивал сыну спортивную обувь, причем конкретно производства Puma. Брендовая продукция отличается высоким качеством, стильным дизайном. Любая из моделей долго носится, обеспечивает доступ воздуха к стопам, хорошо отводит влагу – это нами уже проверено. Подобрать оригинальную пару не сложно с подробным описанием изделий в удобном каталоге. Здесь много новинок, часто объявляют акции.

  • Семенов
  • 04.09.2018

Покупала кроссовки несколько раз, в принципе меня все устраивает. Обувь удобная,ноге в ней комфортно, внешний вид довольно стильный, хотя я не люблю носить спортивную обувь без необходимости, но было время. когда мне они были нужны. Ходить в кроссовках приходилось долго, но ноги не уставали, по сравнению с моделями других магазинов, пума довольно симпатичная. Из какого они материала по факту я так и не поняла, но впрочем он довольно легкий и дышаший, так что мне вполне нравится. Цены, конечно, довольно высокие, но не ужасающие, да и вещи приличные.

  • Карина
  • 19.11.2015
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Информация о магазине PUMA

Интернет-магазин PUMA – это официальный сайт производителя спортивной одежды. Здесь можно купить товары для мужчин, женщин и детей. Заказать уникальные вещи, созданные в коллаборации с известными людьми и компаниями. Периодически в магазине проходят распродажи со скидками до 75%. Для большей экономии используйте промокоды «Пума». Их можно взять на сайте promokodus.com.

Ассортимент интернет-магазина PUMA

  • Одежда: куртки, ветровки, штаны, леггинсы, футболки, майки, поло, толстовки, худи, нижнее белье, спортивные костюмы.
  • Обувь: кроссовки, кеды, бутсы, шлёпанцы и сланцы.
  • Аксессуары: головные уборы, сумки, рюкзаки, перчатки, маски для лица, мячи, щитки и многое другое.
Продукцию «Пума» отличает высокое качество изготовления и используемых материалов. За исключением спортивной экипировки, остальная одежда и обувь подходит для повседневного ношения. Она не сковывает движений, сочетает в себе комфорт и стиль. Позволяет коже дышать во время прогулки и физической активности.

Купленное в интернет-магазине будет радовать вас не один сезон, радовать вдвойне – если вы приобретете товары «Пума» со скидкой. Сроки проведения акций и количество доступных по ним изделий ограничены. Рекомендуем подписаться на рассылку от promokodus.com и узнавать о распродажах одним из первых.

Как покупать товары PUMA со скидкой

  • Подпишитесь на новости компании и получите 10% скидки на первый заказ.
  • Покупайте товары последних размеров за половину суммы.
  • Получите скидку в 5% при оплате заказа онлайн через Google Pay или по банковской карте.
  • Купите одежду и обувь «Пума» по акции, действующей на отдельные коллекции.
  • Получите бесплатную доставку – периодически такая акция становится доступной. В остальные дни бесплатная доставка действует при общей сумме заказа от 6 500 рублей.
Интернет-магазин не балует своих покупателей частыми скидками. Необходимо буквально мониторить предложения, ожидая снижение цены на желаемый товар. Мы предлагаем вам подписаться на нашу рассылку. В этом случае вы не упустите начало распродажи. Познакомитесь со всеми предложениями, собранными на одной странице.

Как активировать купон на скидку

  • Посмотрите все актуальные акции, выберите наиболее выгодный вариант.
  • Нажмите на кнопку «Показать код» или «Открыть купон» от Puma.
  • Откроется окно с правилами акции, внимательно познакомьтесь с ними, чтобы всё выполнить правильно и получить скидку. Иногда условий может и не быть, в этом случае акция доступна для всех покупателей.
  • Перейдите на открывшуюся вкладку интернет-магазина, где представлены все товары по распродаже.
Если по условиям акции необходимо при оформлении заказа ввести специальный код, вы можете его получить на нашем сайте. В этом случае после нажатия «Показать код», откроется окошко с промокодом от Puma. Скопируйте его для дальнейшего использования.

Как оформить покупку онлайн со скидкой

  • Выбирая товары, складывайте их в виртуальную корзину. Не забудьте указать свой размер и желаемый цвет.
  • В корзине еще раз проверьте покупки и нажмите «Оформить заказ».
  • Укажите свой город, вам будут показаны доступные вам способы доставки. На этом этапе можно ввести промокод, который вы скопировали ранее. Он снизит итоговую стоимость заказа.
  • Выберите способ оплаты, введите адрес доставки и свои контактные данные.
Оплатить товары в интернет-магазине PUMA можно через Google Pay, Apple Pay, банковской картой Visa, Maestro, МИР или при получении заказа курьеру. Доступно несколько вариантов доставки. Для разных городов России они могут отличаться. Получайте заказы в Почте России, через курьерские службы «Курьер Онлайн», DPD, в постаматах и пунктах выдачи PickPoint. Забирайте свой товары в ближайшем оффлайновом магазине «Пума».
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