Купоны «ИКЕА» за январь 2024
Работа с магазином IKEA приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:
Купоны на скидку и промокоды IKEA январь 2024
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Отзывы покупателей
Хорошая компания, практичная мебель, демократичные цены. Отличный отдел с уценкой, многие товары в хорошем состоянии, но продаются со скидкой 50-80%. Это отличный вариант прикупить хорошую мебель недорого: на дачу или туда, где важен функционал, а не "красота".
- Дмитрий
- 09.08.2019
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Информация о магазине IKEA
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- Кликните на кнопку «Открыть купон». В окошке отобразится код. Его необходимо скопировать, чтобы в дальнейшем купить необходимый товар по сниженной стоимости.
- Зайдите на сайт https://www.ikea.com/ru/ru/. В каталоге магазина найдите нужный товар. Под его изображением нажмите на надпись «купить онлайн».
- В окне откроется увеличенный вид интересующего вас предмета с указанием подробных характеристик. Отметьте необходимое вам количество и кликните на кнопку «Добавить в корзину».
- После того, как вы добавите нужные товары в перечень покупок, переходите в «Корзину» нажатием соответствующей иконки в верхнем правом углу сайта.
- Выберите ближайший к вам магазин «ИКЕА». Вы увидите информацию о наличии в нем выбранных позиций.
- Укажите способ получения покупки – самовывоз, доставка по указанному адресу или другие доступные варианты. Перейдите к следующему шагу, нажав кнопку «Купить».
- Во всплывающем окне введите номер карты магазина или продолжите шопинг без нее.
- На экране вы увидите содержимое вашей «Корзины» с перечнем покупок и общей суммой заказа. Вам будет предложено ввести номер купона в отдельном поле. Вставьте в него скопированный код. Система пересчитает итоговую стоимость с учетом выбранной скидки.
- Выберите время доставки или самовывоза.
- Введите свои данные для идентификации вас как покупателя.
- Осталось определить способ оплаты покупки и ввести необходимые данные. Теперь вы сможете получить ваш товар в указанное на сайте время.