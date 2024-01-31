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Купоны «ИКЕА» за январь 2024

Работа с магазином IKEA приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды IKEA январь 2024

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Отзывы покупателей

Хорошая компания, практичная мебель, демократичные цены. Отличный отдел с уценкой, многие товары в хорошем состоянии, но продаются со скидкой 50-80%. Это отличный вариант прикупить хорошую мебель недорого: на дачу или туда, где важен функционал, а не "красота".

  • Дмитрий
  • 09.08.2019
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Информация о магазине IKEA

КАК АКТИВИРОВАТЬ ПРОМОКОД «ИКЕА»

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  3. В окне откроется увеличенный вид интересующего вас предмета с указанием подробных характеристик. Отметьте необходимое вам количество и кликните на кнопку «Добавить в корзину». карточка товара
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  5. Выберите ближайший к вам магазин «ИКЕА». Вы увидите информацию о наличии в нем выбранных позиций. наличие товаров в корзине
  6. Укажите способ получения покупки – самовывоз, доставка по указанному адресу или другие доступные варианты. Перейдите к следующему шагу, нажав кнопку «Купить». способ получения заказа
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  8. На экране вы увидите содержимое вашей «Корзины» с перечнем покупок и общей суммой заказа. Вам будет предложено ввести номер купона в отдельном поле. Вставьте в него скопированный код. Система пересчитает итоговую стоимость с учетом выбранной скидки. поле для промокода
  9. Выберите время доставки или самовывоза. время получения товара
  10. Введите свои данные для идентификации вас как покупателя. данные покупателя
  11. Осталось определить способ оплаты покупки и ввести необходимые данные. Теперь вы сможете получить ваш товар в указанное на сайте время.
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