Промокоды на скидку и акции Nike

Отзывы покупателей

Прикольная фишка, что можно сделать свой уникальный дизайн. Таких Эйрмаксов точно ни у кого не будет. При этом цена будет даже ниже: с промокодом, который я тут нашёл, сэкономил почти треть. Доставили кроссовки быстро, даже раньше, чем было рассчитано. Рекомендую. Тим

Тим 03.02.2019

Первый раз столкнулся с этой фирмой, когда школе выдали гранд на спортивную одежду. У них самое оптимальное сочетание цена/качества, да и яркие цвета обуви особенно приглянулись детям. Федор

Федор 30.09.2018

Да, эта одежда и обувь далеко не для всех и цена иногда сильно кусается. Но, во-первых, лучше уж купить один раз, и носить десять лет, чем один сезон, а во-вторых, у них есть много акций, нужно только подождать. Михаил

Михаил 23.09.2018

Заказала мужу найковскую обувь со скидкой 50% и себе кроссовки с -45%. Купила фактически за полцены)) И это благодаря кодам, которые идеально подошли под мои покупки. На сайте товаров очень много, поэтому выбрать изделия можно не только к какому-то виду спорта, но и с учетом цвета, размера, гендерной принадлжености и возраста будущего владельца. Алина

Алина 02.09.2018