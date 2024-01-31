Промокоды на скидку и акции Nike
Купоны на скидку и промокоды Nike январь 2024
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Отзывы покупателей
Прикольная фишка, что можно сделать свой уникальный дизайн. Таких Эйрмаксов точно ни у кого не будет. При этом цена будет даже ниже: с промокодом, который я тут нашёл, сэкономил почти треть. Доставили кроссовки быстро, даже раньше, чем было рассчитано. Рекомендую.
- Тим
- 03.02.2019
Первый раз столкнулся с этой фирмой, когда школе выдали гранд на спортивную одежду. У них самое оптимальное сочетание цена/качества, да и яркие цвета обуви особенно приглянулись детям.
- Федор
- 30.09.2018
Да, эта одежда и обувь далеко не для всех и цена иногда сильно кусается. Но, во-первых, лучше уж купить один раз, и носить десять лет, чем один сезон, а во-вторых, у них есть много акций, нужно только подождать.
- Михаил
- 23.09.2018
Заказала мужу найковскую обувь со скидкой 50% и себе кроссовки с -45%. Купила фактически за полцены)) И это благодаря кодам, которые идеально подошли под мои покупки. На сайте товаров очень много, поэтому выбрать изделия можно не только к какому-то виду спорта, но и с учетом цвета, размера, гендерной принадлжености и возраста будущего владельца.
- Алина
- 02.09.2018
Редко пишу отзывы, а тут прям «руки чешутся». Черная пятница у меня превратилась в белую))) Записалась на фитнес, нужна форма, а удобная и хорошая стоит дорого, согласитесь? Весь найковский «боекомплект» заказала здесь, получила и скидку и промокод приятно порадовал. Забрала посылочку и спецом прошлась по магазинам для сравнения с рыночной ценой. Ну ничего себе я сэкономила! Так-с, есть теперь деньги на продление абонемента на фитнес. Удачно я попала, боевой дух появился от поднятого настроения!
- Юлия
- 26.11.2017