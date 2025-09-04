В 2026 году магазины, маркетплейсы и онлайн-сервисы снова будут устраивать десятки акций – по праздникам, сезонам и крупным шопинг-датам. Если заранее понимать, когда начинаются скидки, можно спокойно спланировать покупки, подобрать промокоды и не переплачивать. В этой статье – полный календарь распродаж 2026 года в России: по месяцам и сезонам, с пояснениями, когда и на что лучше всего ловить скидки.
Какие распродажи бывают в течение года
Почти все акции можно условно разделить на три типа:
- праздничные – привязаны к конкретным датам;
- сезонные – смена коллекций и ассортимента;
- международные шопинг-события – Черная Пятница, 11.11 и похожие инфоповоды.
Магазины редко придумывают что-то принципиально новое: меняются названия акций, но логика распродаж остаётся той же.
Зимние распродажи 2026 года
Зима – один из самых стабильных периодов скидок. После Нового года магазины активно распродают остатки и запускают новые акции, чтобы вернуть покупателей.
Новогодние и посленовогодние скидки: 1–10 января
В первые дни января скидки есть почти везде. Это хорошее время, чтобы купить технику, одежду, обувь и товары для дома – часто дешевле, чем в декабре. Магазины активно используют промокоды и короткие акции, поэтому выгодные предложения быстро заканчиваются.
Киберпонедельник в России: 26 января 2026
Российский Киберпонедельник полностью ориентирован на онлайн-покупки. Основной фокус – электроника, бытовая техника, гаджеты и аксессуары. Часто акция длится не один день, а несколько, поэтому есть время сравнить цены и выбрать подходящее предложение.
Весна: праздники и межсезонные скидки
Весной магазины готовятся к лету, обновляют ассортимент и охотно снижают цены на прошлые коллекции.
День святого Валентина: 14 февраля
В этот период появляются тематические скидки на подарки: косметику, парфюмерию, аксессуары, украшения и товары для дома. Часто действуют специальные промокоды, приуроченные именно к празднику.
Весенние межсезонные распродажи: март – апрель
Удачное время для покупки одежды и обуви. Зимние коллекции распродаются со скидками, а летние ещё не успели подорожать. Многие магазины проводят собственные весенние акции без привязки к конкретным датам.
Пасха – 12 апреля 2026
Акции обычно стартуют за 5–10 дней до праздника. Перед Пасхой магазины запускают скидки на товары для дома, декор, подарочные наборы и продукты с длительным сроком хранения. Обычно это короткие, но заметные акции.
Летние распродажи и сезонные акции
Летом скидки становятся более «практичными» – для дома, отдыха, поездок и семьи.
День России: 12 июня 2026
Государственный праздник часто сопровождается краткосрочными акциями и промокодами. Магазины делают упор на технику, товары для дома и продукцию российских брендов.
Летние сезонные распродажи: июнь – июль
В этот период выгодно покупать: летнюю одежду и обувь;кондиционеры и вентиляторы;товары для спорта и отдыха. Многие магазины запускают собственные летние сейлы без громких названий, но с хорошими скидками.
Back to School – сборы в школу: 17-31 августа 2026
Один из самых стабильных инфоповодов года. Скидки появляются на школьные товары, канцелярию, рюкзаки, одежду, ноутбуки, планшеты и другую электронику для учебы.
Осень: разгон перед главными распродажами
Начинается подготовка к самому активному периоду года в плане скидок.
Осенние межсезонные акции: сентябрь – октябрь
Магазины постепенно снижают цены на летние остатки и демисезонные товары. Часто это короткие распродажи, которые длятся всего несколько дней.
Осенние шопинг-даты: 9 сентября (9.09), 10 октября (10.10)
Это международные шопинг-даты, которые тем не менее всё чаще используются и в России как повод для запуска акций и дополнительных промокодов.
Ноябрь – самый выгодный месяц года. Если планируются крупные покупки, ноябрь почти всегда оказывается лучшим моментом.
11.11 – Всемирный день шопинга: 11 ноября 2026
Крупный фестиваль скидок, который давно перестал быть привязанным к одной платформе. Российские магазины и маркетплейсы запускают собственные акции, часто начиная их ещё в конце октября.
Черная пятница (Black Friday): 27 ноября 2026
Главная распродажа года! Скидки действуют почти во всех категориях – от техники до одежды и товаров для дома.
Многие магазины начинают акции заранее и продлевают их на выходные или до Cyber Monday.
Cyber Monday (Международный Киберпонедельник): 30 ноября 2026
Продолжение Черной пятницы в онлайн-формате. Часто ориентирован на интернет-покупки, электронику и цифровые товары.
Декабрьские и новогодние распродажи
Предновогодние акции: 1–20 декабря
Скидки на подарки, игрушки, электронику, товары для дома и декор. Часто действуют бонусы за заказ, бесплатная доставка и специальные промокоды.
Финальные распродажи перед Новым годом: 20–31 декабря
Последний шанс купить подарки со скидкой. Ассортимент может быть сильно ограничен, зато цены часто снижаются максимально. В этот период будь внимателен с доставкой, сроки часто могут задерживать.
Где чаще всего проходят распродажи
В большинстве ключевых инфоповодов участвуют все крупные маркетплейсы и сети, но у каждого из них есть свои сильные категории.
- Wildberries. Здесь чаще всего покупают одежду, обувь, аксессуары, косметику и товары для дома. Сезонные распродажи особенно заметны при смене коллекций.
- Ozon предлагает широкий выбор от бытовой техники и электроники до товаров для детей. В периоды распродаж можно рассчитывать на скидки до 70% и кешбэк, а быстрая доставка делает процесс покупок комфортным.
- AliExpress привлекает регулярными фестивалями скидок – «11.11», «Красная суббота», «Чёрная пятница» – где цены скидываются до 90%. Купоны площадки и сторонние кешбэк-сервисы помогут вернуть часть потраченного.
- Яндекс Маркет специализируется на технике и товарах для дома. В 2026 году здесь ожидаются значимые скидки в дни крупных распродаж, а собственные акции площадки позволяют получить выгоду до 50%.
- Lamoda. Основной фокус – одежда, обувь и аксессуары. Максимальные скидки обычно приходятся на сезонные распродажи, Черную пятницу и конец года.
- Citilink выгоден при покупке ноутбуков, смартфонов и бытовой техники: в преддверии праздников магазин формирует выгодные комплекты и предоставляет кешбэк, а в пиковые дни распродаж скидки достигают 40–50%.
- DNS удерживает внимание любителей электроники и устройств «умного дома»: здесь регулярно действуют акции с выгодой до 50%, а рассрочка и бонусная программа делают крупные покупки более доступными.
- М.Видео и Эльдорадо. Крупная бытовая техника, электроника и гаджеты. Многие покупатели специально ждут распродаж, чтобы купить дорогие товары со скидкой или с бонусами.
Условия и сроки акций могут отличаться, но сами инфоповоды повторяются из года в год.
Секреты успешной подготовки к распродажам
- Заранее составляй список покупок. Так не купишь лишнего и не пропустишь нужное.
- Следи за рассылками и уведомлениями. Подпишись на рассылки любимых магазинов и маркетплейсов, чтобы первым узнать о старте распродажи.
- Сравнивай цены. Проверь стоимость товара в разных магазинах до начала распродажи – так поймешь реальную экономию.
- Используй кешбэк и промокоды. Некоторые банки дают кешбэк за покупки, а на сайтах магазинов можно найти промокоды на дополнительные скидки.
- Проверяй условия доставки. Убедись, что доставка бесплатная или не слишком дорогая, чтобы не переплачивать за посылку.
- Заранее подготовь деньги на карте. В разгар распродажи иногда сложно пополнить баланс, а самые выгодные предложения разбирают быстро.
- Покупай заранее, если возможно. Иногда товары, пользующиеся спросом, заканчиваются в первые часы распродажи.
- Проверяй качество и отзывы. Скидки – не повод брать что попало. Ориентируйся на реальные отзывы и рейтинги.
Частые вопросы о распродажах в 2026 году
Когда самые большие скидки в году?
Чаще всего – в ноябре, во время 11.11 и Черной пятницы. Также выгодными считаются январские распродажи после Нового года.
Когда будет Черная пятница в 2026 году?
В 2026 году Черная пятница приходится на 27 ноября.
На практике многие магазины начинают акции заранее – за несколько дней или даже за неделю, а заканчивают их в выходные или в Cyber Monday.
Все ли магазины участвуют в Черной пятнице?
Нет, но большинство крупных интернет-магазинов и маркетплейсов в России проводят собственные акции, приуроченные к этой дате.
Можно ли вернуть товар, купленный со скидкой?
Да, правила возврата такие же, как и для обычных покупок. Исключения возможны только для отдельных категорий товаров – это всегда указывается в условиях магазина.
Как понять, что скидка настоящая?
Лучше заранее посмотреть цену товара или сравнить её в нескольких магазинах. Это помогает избежать «скидок на бумаге».