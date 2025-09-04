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Магазины с промокодами: выбор экспертов
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Календарь распродаж 2026 года

Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Эксперт по умному шопингу
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В 2026 году магазины, маркетплейсы и онлайн-сервисы снова будут устраивать десятки акций – по праздникам, сезонам и крупным шопинг-датам. Если заранее понимать, когда начинаются скидки, можно спокойно спланировать покупки, подобрать промокоды и не переплачивать. В этой статье – полный календарь распродаж 2026 года в России: по месяцам и сезонам, с пояснениями, когда и на что лучше всего ловить скидки.

Календарь распродаж 2026

Какие распродажи бывают в течение года

Почти все акции можно условно разделить на три типа:

  • праздничные – привязаны к конкретным датам;
  • сезонные – смена коллекций и ассортимента;
  • международные шопинг-события – Черная Пятница, 11.11 и похожие инфоповоды.

Магазины редко придумывают что-то принципиально новое: меняются названия акций, но логика распродаж остаётся той же.

Зимние распродажи 2026 года

Зима – один из самых стабильных периодов скидок. После Нового года магазины активно распродают остатки и запускают новые акции, чтобы вернуть покупателей.

Новогодние и посленовогодние скидки: 1–10 января

В первые дни января скидки есть почти везде. Это хорошее время, чтобы купить технику, одежду, обувь и товары для дома – часто дешевле, чем в декабре. Магазины активно используют промокоды и короткие акции, поэтому выгодные предложения быстро заканчиваются.

Киберпонедельник в России: 26 января 2026

Российский Киберпонедельник полностью ориентирован на онлайн-покупки. Основной фокус – электроника, бытовая техника, гаджеты и аксессуары. Часто акция длится не один день, а несколько, поэтому есть время сравнить цены и выбрать подходящее предложение.

Зимние распродажи 2026 года

Весна: праздники и межсезонные скидки

Весной магазины готовятся к лету, обновляют ассортимент и охотно снижают цены на прошлые коллекции.

День святого Валентина: 14 февраля

В этот период появляются тематические скидки на подарки: косметику, парфюмерию, аксессуары, украшения и товары для дома. Часто действуют специальные промокоды, приуроченные именно к празднику.

Весенние межсезонные распродажи: март – апрель

Удачное время для покупки одежды и обуви. Зимние коллекции распродаются со скидками, а летние ещё не успели подорожать. Многие магазины проводят собственные весенние акции без привязки к конкретным датам.

Пасха – 12 апреля 2026

Акции обычно стартуют за 5–10 дней до праздника. Перед Пасхой магазины запускают скидки на товары для дома, декор, подарочные наборы и продукты с длительным сроком хранения. Обычно это короткие, но заметные акции.

Весенние распродажи и праздничные акции

Летние распродажи и сезонные акции

Летом скидки становятся более «практичными» – для дома, отдыха, поездок и семьи.

День России: 12 июня 2026

Государственный праздник часто сопровождается краткосрочными акциями и промокодами. Магазины делают упор на технику, товары для дома и продукцию российских брендов.

Летние сезонные распродажи: июнь – июль

В этот период выгодно покупать: летнюю одежду и обувь;кондиционеры и вентиляторы;товары для спорта и отдыха. Многие магазины запускают собственные летние сейлы без громких названий, но с хорошими скидками.

Back to School – сборы в школу: 17-31 августа 2026

Один из самых стабильных инфоповодов года. Скидки появляются на школьные товары, канцелярию, рюкзаки, одежду, ноутбуки, планшеты и другую электронику для учебы.

Летние акции и сезонные распродажи

Осень: разгон перед главными распродажами

Начинается подготовка к самому активному периоду года в плане скидок.

Осенние межсезонные акции: сентябрь – октябрь

Магазины постепенно снижают цены на летние остатки и демисезонные товары. Часто это короткие распродажи, которые длятся всего несколько дней.

Осенние шопинг-даты: 9 сентября (9.09), 10 октября (10.10)

Это международные шопинг-даты, которые тем не менее всё чаще используются и в России как повод для запуска акций и дополнительных промокодов.

Ноябрь – самый выгодный месяц года. Если планируются крупные покупки, ноябрь почти всегда оказывается лучшим моментом.

11.11 – Всемирный день шопинга: 11 ноября 2026

Крупный фестиваль скидок, который давно перестал быть привязанным к одной платформе. Российские магазины и маркетплейсы запускают собственные акции, часто начиная их ещё в конце октября.

Черная пятница (Black Friday): 27 ноября 2026

Главная распродажа года! Скидки действуют почти во всех категориях – от техники до одежды и товаров для дома.

Осенне-зимние мегараспродажи

Многие магазины начинают акции заранее и продлевают их на выходные или до Cyber Monday.

Cyber Monday (Международный Киберпонедельник): 30 ноября 2026

Продолжение Черной пятницы в онлайн-формате. Часто ориентирован на интернет-покупки, электронику и цифровые товары.

Декабрьские и новогодние распродажи

Предновогодние акции: 1–20 декабря

Скидки на подарки, игрушки, электронику, товары для дома и декор. Часто действуют бонусы за заказ, бесплатная доставка и специальные промокоды.

Финальные распродажи перед Новым годом: 20–31 декабря

Последний шанс купить подарки со скидкой. Ассортимент может быть сильно ограничен, зато цены часто снижаются максимально. В этот период будь внимателен с доставкой, сроки часто могут задерживать.

Где чаще всего проходят распродажи

В большинстве ключевых инфоповодов участвуют все крупные маркетплейсы и сети, но у каждого из них есть свои сильные категории.

  • Wildberries. Здесь чаще всего покупают одежду, обувь, аксессуары, косметику и товары для дома. Сезонные распродажи особенно заметны при смене коллекций.
  • Ozon предлагает широкий выбор от бытовой техники и электроники до товаров для детей. В периоды распродаж можно рассчитывать на скидки до 70% и кешбэк, а быстрая доставка делает процесс покупок комфортным.
  • AliExpress привлекает регулярными фестивалями скидок – «11.11», «Красная суббота», «Чёрная пятница» – где цены скидываются до 90%. Купоны площадки и сторонние кешбэк-сервисы помогут вернуть часть потраченного.
  • Яндекс Маркет специализируется на технике и товарах для дома. В 2026 году здесь ожидаются значимые скидки в дни крупных распродаж, а собственные акции площадки позволяют получить выгоду до 50%.
  • Lamoda. Основной фокус – одежда, обувь и аксессуары. Максимальные скидки обычно приходятся на сезонные распродажи, Черную пятницу и конец года.
  • Citilink выгоден при покупке ноутбуков, смартфонов и бытовой техники: в преддверии праздников магазин формирует выгодные комплекты и предоставляет кешбэк, а в пиковые дни распродаж скидки достигают 40–50%.
  • DNS удерживает внимание любителей электроники и устройств «умного дома»: здесь регулярно действуют акции с выгодой до 50%, а рассрочка и бонусная программа делают крупные покупки более доступными.
  • М.Видео и Эльдорадо. Крупная бытовая техника, электроника и гаджеты. Многие покупатели специально ждут распродаж, чтобы купить дорогие товары со скидкой или с бонусами.

Лучшие интернет-магазины для выгодного шопинга в 2025 году

Условия и сроки акций могут отличаться, но сами инфоповоды повторяются из года в год.

Секреты успешной подготовки к распродажам

  • Заранее составляй список покупок. Так не купишь лишнего и не пропустишь нужное.
  • Следи за рассылками и уведомлениями. Подпишись на рассылки любимых магазинов и маркетплейсов, чтобы первым узнать о старте распродажи.
  • Сравнивай цены. Проверь стоимость товара в разных магазинах до начала распродажи – так поймешь реальную экономию.
  • Используй кешбэк и промокоды. Некоторые банки дают кешбэк за покупки, а на сайтах магазинов можно найти промокоды на дополнительные скидки.
  • Проверяй условия доставки. Убедись, что доставка бесплатная или не слишком дорогая, чтобы не переплачивать за посылку.
  • Заранее подготовь деньги на карте. В разгар распродажи иногда сложно пополнить баланс, а самые выгодные предложения разбирают быстро.
  • Покупай заранее, если возможно. Иногда товары, пользующиеся спросом, заканчиваются в первые часы распродажи.
  • Проверяй качество и отзывы. Скидки – не повод брать что попало. Ориентируйся на реальные отзывы и рейтинги.

Частые вопросы о распродажах

Частые вопросы о распродажах в 2026 году

Когда самые большие скидки в году?

Чаще всего – в ноябре, во время 11.11 и Черной пятницы. Также выгодными считаются январские распродажи после Нового года.

Когда будет Черная пятница в 2026 году?

В 2026 году Черная пятница приходится на 27 ноября.

На практике многие магазины начинают акции заранее – за несколько дней или даже за неделю, а заканчивают их в выходные или в Cyber Monday.

Все ли магазины участвуют в Черной пятнице?

Нет, но большинство крупных интернет-магазинов и маркетплейсов в России проводят собственные акции, приуроченные к этой дате.

Можно ли вернуть товар, купленный со скидкой?

Да, правила возврата такие же, как и для обычных покупок. Исключения возможны только для отдельных категорий товаров – это всегда указывается в условиях магазина.

Как понять, что скидка настоящая?

Лучше заранее посмотреть цену товара или сравнить её в нескольких магазинах. Это помогает избежать «скидок на бумаге».

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