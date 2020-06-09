День рождения – это особенная дата для каждого человека. В этот день любой хочет чувствовать себя особенным и получать подарки.

Мы решили не оставаться в стороне, поэтому хотим сделать тебе предложения, от которых ты не сможешь отказаться.

Специально для тебя мы собрали список из магазинов, ресторанов, точек быстрого питания. Каждая из этих фирм приготовила для тебя заманчивые подарки в виде акций с промокодами.

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Магазин богат на различную продукцию для ухода за собой и на интересные предложения для своих покупателей.

В день рождения можно получить 500 бонусов, которые можно потратить на любимые средства по уходу или парфюм! Бонусы по акции начисляются клиентам, кто совершил покупку или получил онлайн заказ. Бонусы сразу активны и доступны для списания 30 дней.

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Сеть парфюмерии является крупнейшей в Российской Федерации. Насчитывает на сегодняшний день около 200 магазинов.

Компания занимается продажей следующей продукции:

Парфюмерия;

Макияж;

Средства по уходу за кожей;

Средства по уходу за волосами;

Товары для дома;

Товары для мужчин;

Подарки близким людям.

Ты получишь скидку до 10% в свой день рождения на любую продукцию, предоставленную магазином. Предложение действует только на доставку курьером или на самовывоз из ПВЗ Pickpoint.

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Является крупнейшим онлайн – магазином в Российской Федерации. Компания быстро завоевала большую популярность у простых граждан.

В категориях магазина имеются следующие товары:

Книги;

Электроника;

Одежда;

Обувь;

Детские товары;

Широкий ассортимент для дома с садом;

Авиабилеты;

Ж/Д билеты.

Магазин дарит солидные подарки своим посетителям, чтобы они действительно почувствовали себя особенными и захотели вернуться обратно.

Торговая сеть является достаточно популярной и имеет большую сеть гипермаркетов по территории России. Магазины ежедневно обслуживают тысячи людей. Компания специализируется на розничной продаже товаров.

«Лента» относится внимательно не только к качеству сервиса, но и к своим клиентам. Для именинников компания подготовила лучшие подарки. Получи скидку 15% на товары, совершая покупки за два дня до и пять дней после дня рождения.

Крупнейшая сеть спортивных товаров всегда старается порадовать своих клиентов интересными бонусами.

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Магазин бытовой техники и электроники, предлагает только качественные товары. Компания заботится о своих клиентах, даря только выгодные условия для покупки товаров.

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Компания является одной из известнейших фирм в мире по производству и продаже джинсовых изделий.

Клиент, который оформит дисконтную карту, получит 10% скидку на весь ассортимент в магазинах Gloria Jeans. Помимо скидки выше, покупатель получает 25% дисконт в честь своего дня рождения. Предложение действует за 3 дня до и 3 дня после праздника. Покупатель сможет получать баллы на дисконтную карту, оплачивая ими до 30% от стоимости покупки.

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Компания является одной из крупнейших в Российской Федерации по производству обуви. Выбор есть для следующих категорий:

Женская обувь

Мужская обувь

Детская обувь

Есть выбор обуви от разных известных брендов. Доступны для покупки следующие виды обуви:

Туфли

Ботинки

Кроссовки

Полуботинки

Сапоги

Ботильоны

Полусапоги

Сумки

Кеды

Мокасины

Сандалии

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Известная сеть японской кухни ежедневно балует гурманов различными вкусными блюдами. В ресторанах сети утонченность и аристократизм японской кухни сочетается вместе с динамичностью и движением современного городского движения. Во время приготовления всегда используются свежие продукты. Весь процесс готовки происходит в соответствии со сложившимися в Японии вековыми традициями.

Сеть славится не только вкусными блюдами, но и качеством с хорошим сервисом. «Якитория» всегда заботится о своих постоянных клиентах и делает для них всякие подарки, чтобы они могли получать от еды максимальное удовольствие.

На выбор доступны следующие виды блюд:

Осеннее меню

Бенто-Ланч

Суси и Гунканы

Сасими

Роллы

Горячие роллы

Сеты

Салаты и закуски

Супы

Пицца и бургеры

Горячее

Лапша, WOK&Рис

Десерты

Детское Меню

Соусы

Напитки

Компания подготовила скидку 20% на день рождения для своих клиентов. Акция действует в течение семи дней со дня рождения при сумме заказа от 990 рублей.

Воспользуйся приятным бонусом. Побалуй себя вкусной едой по хорошей цене.

Ресторан заботится о своих постоянных клиентах и дарит скидки в честь дня рождения.

Зарегистрируйся на сайте ресторанной сети «Тануки», получи промокод на дисконт. Акция распространяется на все меню, которое имеется в ресторане. Бонус действует достаточно долго. Его полное время действия 14 дней. Начало действия за 7 дней до дня рождения и 7 дней после того, как прошло празднование.

Сумма заказа не имеет какой-то определенной цифры, единственное условие – сумма должна быть выше минимальной суммы заказа. Акция не суммируется с другими предложениями. Самое главное условие участия – регистрация на сайте.

Дисконт не действует на категории:

«Пиво»

«Daily-меню»

«Ланчи»

Воспользуйся заманчивой скидкой. Побалуй себя вкусной и качественной едой из японской кухни.

Знаменитая сеть питания пользуется огромной популярностью. Ежедневно ее клиентами становятся тысячи, если даже не миллионы людей, живущих в Москве. Доставка осуществляется по всему городу и области.

Сайт богат на ассортимент блюд. Среди них покупатель может себе выбрать:

Сеты и комбо

Пиццы

Роллы

ВОК

Бизнес-ланчи

Поке

Салаты

Супы

Суши

Закуски

Десерты

Напитки

Сделай себе подарок – побалуй себя вкусной едой на праздничный день.

Крупный сервис доставки еды, который радует своих клиентов более чем в 13 городах Российской Федерации.

Сеть располагает огромным меню, где имеется следующий ассортимент:

Пиццы

Роллы

ВОКи

Уличная еда (Street Food)

Пасты

Салаты

Завтраки

Закуски

Супы

Десерты

Напитки

Меню для детей

Каждое из блюд имеет свою персональную информационную страничку, где указано:

Вес блюда

Состав блюда

БЖУ

Клиент может самостоятельно выбирать понравившуюся начинку.

Сеть заботится о своих клиентах, даря на праздник бесплатную пиццу. Если оформить заказ с помощью мобильного приложения, то на бонусный счет вернется кешбэк размером 25% от стоимости заказа. С накопленными средствами от кешбэка можно оформлять новые заказы. Участвуй в акции и получай хороший подарок.

13. Holy Land

Особое место в косметичке каждой девушки занимает уходовая косметика, которая помогает поддерживать эстетический вид кожи и оказывает терапевтическое воздействие на проблемные зоны. Профессиональные косметические средства от Holy Land станут идеальным дополнением для ежедневного ухода, выгодным вложением и приятным подарком к празднику!

Заказывай косметику ко Дню Рождения со скидкой 10%, если у тебя нет накопительной скидки; 15% – если накопительная скидка до 7% включительно; 20% – во всех остальных случаях. Скидка действует 4 дня до и 4 дня после даты твоего рождения. Для того, чтобы воспользоваться выгодным предложением, укажи дату своего рождения в профиле на сайте бренда.

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День Рождения только раз в году, а это значит, что и о домашних делах можно забыть на денек! Потом с ними разобраться тебе поможет сервис Grass с большим ассортиментом бытовой химии и скидкой к празднику.

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Заключение

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