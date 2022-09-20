Сегодня походы за продуктами стали настоящей болевой точкой для семейного бюджета, ведь зачастую деньги, отложенные на отпуск, к концу месяца плавно перетекают в конверт «На еду». Продовольственная инфляция с каждым днем все больше накрывает волной наценок, на что мы, к сожалению, повлиять не можем. Однако помочь сэкономить на покупке продуктов питания точно в наших силах! Делимся вкусными лайфхаками для твоей сочной выгоды!

Хочешь минимизировать траты? Тогда придется научиться готовить!

Как бы мы ни любили рестораны быстрого питания, сервисы доставки готовой еды или магазинные блюда на развес, в любом случае домашняя еда выйдет гораздо дешевле по себестоимости. Ты тратишь только свои силы, тем самым экономя на доставке, сборке и упаковке, что уже прибавляет несколько процентов выгоды к твоему бюджету!

Плюс ко всему в готовке еще и очень много преимуществ: ты знаешь состав своего блюда, наличие дополнительных порций, которые можно заморозить или съесть на следующий день, а главное – ты поддерживаешь экологию, снижая уровень потребления пластика!

Запомни правило: регулярная продуктовая ревизия

Если ты все-таки решился испытать свои кулинарные способности, то следующий совет: готовь на основе того, что у тебя есть в холодильнике! Лучше сначала использовать залежалые продукты, чтобы не дать им испортиться, а потом уже закупать свежие.

Но перед этим обязательно стоит поскрести по сусекам и проверить все свои запасы, чтобы знать примерное количество оставшихся нескоропортящихся продуктов: крупы, макароны, консервы, специи, заморозка. Затем уже можешь писать список покупок на неделю, набирать пакеты (тоже в целях экономии) и отправляться в ближайший супермаркет!

Составляем перечень: что купить из продуктов на неделю

Молочные продукты (молоко, сметана, творог, сыр и др.);

Овощи и фрукты (выбирай сезонные продукты для большей экономии);

Мясные и рыбные продукты (выгоднее покупать на развес или целыми тушками, например, курицу);

Хлебобулочные изделия (во многих пекарнях после 21:00 на всю продукцию действует скидка 15-20%);

Сладости, орехи, снеки (один и тот же продукт дешевле на развес, выигрываешь в граммовке и стоимости).

Меньше мяса, больше овощей

Многие люди считают, что отказ от мяса – путь к долголетию и сохранению окружающей среды. Опровергать и подтверждать эти факты мы не будем, но с пользой для твоего кошелька можем точно согласиться! Сегодня самым доступным мясом является птица, но и на нее ценник иногда может превышать желаемую сумму, поэтому предлагаем вернуть «Рыбный четверг» или устроить «Понедельник без мяса» с «Разгрузочной субботой»!

Выстрой свой план питания

Составить для семьи меню не неделю – задача не из легких, ведь нужно учесть вкусовые предпочтения и пожелания каждого, но согласись, если все разложить по полочкам, то и рацион сразу станет проглядываться! Для этого используй следующие правила:

Продумывай все блюда заранее, отталкиваясь от уже имеющихся ингредиентов;

Перед походом в магазин составляй список, чтобы не купить лишнее;

Включай в меню больше самостоятельных блюд, на которые уйдет меньше физических и финансовых затрат, но при этом они хорошо насытят (супы, жаркое, запеканки и т.д.);

Готовь на несколько порций, чтобы освободить время на пару дней вперед.

Запасаемся дешевыми продуктами

В это сложно поверить, но оптовые покупки – настоящая экономия по сравнению с обычными походами по магазинам. Если очень интересна разница, то можешь сравнить стоимость единицы продукта в упаковке и в свободной продаже, сумма тебя точно удивит! Поэтому составляй список продуктов на месяц и вперед на оптовый марафон покупок!

В супермаркетах также сейчас довольно часто можно встретить распродажу некоторой продукции с истекающим сроком годности. Скидки на такие товары достигают 60%, однако к подобным покупкам нужно относиться с максимальной осторожностью и внимательно разглядывать товар еще на прилавке, чтобы не приобрести уже испорченный продукт.

Старайся реже ходить в магазин

Поход за продуктами – это всегда соблазн купить что-то лишнее из-за красного ценника или привлекающей внимание упаковки, поэтому лучше воспользоваться службой доставки, где глаза от изобилия товаров точно не разбегутся!

Выбирай магазины с бонусными программами

Сегодня клиентоориентированность – не пустое слово, поэтому у большинства супермаркетов есть своя программа лояльности в виде наклеек, акционных дней или бонусных карт. Не стоит отказываться от их приобретения, ведь карты могут быть не только накопительными, но и скидочными!

Используй кешбэк

Еще один способ сэкономить – приобрести карту банка партнера того или иного магазина, на которую с каждой покупки будет прилетать кешбэк. Чем больше покупок – тем больше вернется средств, которые ты сможешь снова пустить в финансовый круговорот!

Экономь на еде с промокодами

И самый главный пункт – промокоды, волшебный набор цифр и букв, с которым твоя покупка за 1 секунду станет дешевле в 1,5-2 раза. О них мы знаем все! Хочешь тоже стать гуру скидок и акций? Тогда переходи по ссылке и знакомься с промокодами на еду поближе!

Мы рассказали тебе все секреты как дешево питаться! Если у тебя получится воспользоваться ими, то уже через месяц ты почувствуешь настоящий вкус экономии, а твой бюджет не будет кочевать по конвертам!