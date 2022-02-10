Многие занятые люди не могут позволить себе каждый день готовить еду, но при этом хотят вкусно, а главное – правильно питаться. Чтобы сохранить свое время и здоровье, пользуйся сервисами и магазинами, которые доставляют готовую еду прямо домой в удобное время.

Помимо этого, доставка – прекрасный вариант, если речь идет о специальном питании, таком как:

Питание при наборе или снижении массы тела; Спортивное; Монобелковое; Низкоуглеводное;.

При таких типах питания цель может быть достигнута намного быстрее, так как содержание БЖУ считается специалистами-диетологами. Главное – правильно выбрать сервис. Так где же лучше заказать такую еду на дом?

ТОП-9 доставок еды

BeFit

BeFit — надежный сервис доставки здорового питания, признанный фитнес-тренерами и диетологами. В ассортименте широкий выбор рационов — 21 программа, рассчитанная на разные цели:

Light — для похудения (1000-1200 ккал)

Normal — для поддержания формы (1300-1500 ккал)

Strong — для набора массы (до 2500 ккал)

Есть также программы для веганов и вегетарианцев, очищающие (Gluten Lacto Free) и восстановительные во время и после терапии. Все блюда готовятся из свежих продуктов и с точным подсчетом калорий, а меню обновляется каждую неделю.

Приятный бонус — возможность получить скидку при заказе от 14 дней и специальные предложения для новых клиентов.

Сервис обеспечивает ежедневную доставку в удобный промежуток времени по Москве, Санкт-Петербургу и областям.

ВкусМил

«ВкусМил» – это сервис доставки готовой еды. Данная компания занимается разработкой питания по разным направлениям:

Спортивное питание (повышено содержание белка); Вегетарианское питание (без продуктов животного происхождения); Премиум-рационы; Низкоуглеводный рацион (правильное питание для похудения); Баланс (повседневный рацион здорового человека).

Доставку можно заказать на период от 1 до 30 дней. Наборы с едой доставляются в удобное для клиента время и место с периодичностью через сутки.

«ВкусМил» доставляет здоровую и готовую еду в специальных пищевых контейнерах, что очень удобно, если доставка требуется вне дома. Также сервис предлагает комплексы питания на несколько недель, что также очень удобно, в особенности для спортсменов и людей, снижающих или набирающих массу.

Каждая порция рассчитывается по калорийности, при заказе этот показатель можно скорректировать под потребности потребителя.

Level Kitchen

Компания занимается доставкой правильного питания на дом в Москве и МО, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ярославле, Ростове-на-Дону, Челябинске, Владимире, Калуге, Рязани, Туле, Твери, Нижнем Новгороде, Сочи, Новороссийске, Геленджике, Анапе, Тюмени и Перми.

Программы питания Level Kitchen подойдут как профессиональным спортсменам, так и тем, кто далек от спорта, но заботится о своем здоровье и физической форме.

Виды программ питания:

Снижение веса (750 ккал, 1000 ккал и 1500 ккал) Баланс (2000 ккал) Набор веса (2500 ккал и 3500 ккал) Detox

Правильное питание может быть не только полезным, но и вкусным! При приготовлении диетической еды используются только свежие продукты, а программы отличаются большим разнообразием блюд.

GROW FOOD

К заказу предлагаются разнообразные блюда для поддержания здоровой физической формы, снижения веса. GROW FOOD также предлагает рационы для людей, занимающихся спортом.

Самое удобное в компании это то, что можно сразу же приобрести подписку до 60 дней, и в этом случае клиенту будут доставлять готовую еду из выбранного рациона питания. При желании можно будет скорректировать калорийность еды, но это стоит делать заранее перед доставкой. Если подписка уже куплена и активна, то скорректировать калорийность и состав блюд также возможно.

Подсчет КБЖУ ведут опытные диетологи и технологи на современном оборудовании в соответствии с нормами, поэтому можно спокойно доверять цифрам, написанным на упаковках еды от GROW FOOD. В пище также практически не используется сахар. Доставка действует по Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

MyFood

Свежая, вкусная и разнообразная еда с доставкой на дом? С сервисом MyFood возможно все!

Ежедневная доставка еды на дом – это очень удобно. Курьер привезет питание в выбранном двухчасовом интервале с 6:00 до 12:00 на удобный для тебя адрес доставки, который можно менять.

На выбор предоставлено три линейки питания:

Classic – вкусная домашняя еда. Пирожки, сытные каши, рагу, котлетки, азу, манты, чизкейки и многое другое. Lite – еда по калориям. Завтраки, горячее и напитки в каждом рационе, а супы и салаты чередуются через день. Твой первый шаг к здоровому питанию. Travel – идеально подойдет для любителей пробовать что-то новое. Каждый день – полноценный тур по уникальным блюдам из 143-х стран.

Подписка на заказы с доставкой предусматривает возможность заморозить определенное количество дней по каждой программе в зависимости от продолжительности. Возобновить поставку готовых порций еды можно в любое время.

Прием

Если ты занятой человек, который не может уделять много времени готовке полезных завтраков, обедов и ужинов, то эту задачу легко можно доверить сервису доставки «Прием». Доставка готовой еды осуществляется по Санкт-Петербургу и Москве на неделю или месяц.

В ассортименте этой компании можно найти блюда, которые чаще всего заказывают или готовят россияне. Это те блюда, к которым многие привыкли и очень любят. Помимо этого, еда от компании «Прием» сбалансирована и полезна. Порции стандартные и достаточно разнообразные, поэтому не приедаются, и ты будешь наедаться этой едой, даже ведя активный образ жизни.

Все заказы доставляются курьером в герметичных упаковках, а это значит, что порцию можно будет взять с собой на работу или уходя по делам. Сами контейнеры компактные, а значит клиенту не составит труда положить его даже в небольшую сумочку.

«Прием» работает только с проверенными поставщиками, что гарантирует высокое качество продуктов, из которых готовятся блюда.

Just Food

В ассортименте имеется 350 различных блюд из мяса, рыбы, птицы, а также фруктов и овощей. Компания осуществляет свою работу с 2016 года, доставляя правильное питание по Москве.

Калорийность блюд можно выбрать исходя из своих индивидуальных потребностей от 1200 до 2500 калорий, поэтому Just Food подойдет как для спортсменов, которым часто нужна повышенная калорийность, так и для людей, работающих над снижением веса.

Доставка в Just Food осуществляется в удобное для клиента время. Форматы доставки следующие:

Ежедневно; По будням и в субботу; Только по будням.

В компании работают специалисты, обучавшиеся за границей, и именно благодаря им создаются программы правильного питания. В случае, если клиент что-то не ест, то блюдо всегда можно поменять.

Программы питания делятся на четыре основные:

Базовое (сюда входят: мясо, птица, овощи); Разнообразное (входят: мясо, птица, рыба, овощи, фрукты, салаты и десерты); Премиум (включает в себя: мясо, птицу, рыбу и морепродукты, первые и вторые горячие блюда, салаты, фрукты, ягоды, десерты, напитки); Веган (еда готовится без использования белков животного происхождения).

Благодаря такому разнообразию каждый сможет выбрать для себя то, что нужно именно ему и его организму.

Яндекс Еда

Сервис доставки еды по городам России. Компания сотрудничает со многими известными ресторанами и кафе, поэтому клиент сможет выбрать любую кухню на свое усмотрение. Курьеры Яндекса смогут доставить заказ в нужное место за короткое время.

Помимо этого, «Яндекс еда» сотрудничает со многими популярными социальными сетями, которые дают возможность совершить заказ более выгодно. В сервисе «Яндекс еда» можно заказать такие категории еды, как:

Завтраки; Обеды; Шашлык; Выпечка; Итальянская кухня; Русская кухня; Китайская кухня; Стейки; Фастфуд; Еда для детей; Рыба и морепродукты.

Также сервис «Яндекс еда» может помочь с доставкой повседневных продуктов из магазинов-партнеров, на данный момент таких магазинов довольно много. Поддержка «Яндекс еды» работает круглосуточно, поэтому при проблемах и возникновении вопросов администраторы обязательно помогут.

FoodBand

Суши-бар с доставкой по Москве. Данная организация занимается приготовлением и доставкой таких блюд, как:

Суши; Роллы; Вок; Поке; Салаты; Пицца; Десерты; Сеты и комбо.

Для большего удобства клиентов FoodBand работает и доставляет свою продукцию круглосуточно, что очень удобно, особенно в непредвиденных ситуациях.

Еще FoodBand дает гарантию на качество продуктов, так как все поставщики перед сотрудничеством проходят различные проверки на качество сырья.

Все повара, работающие в компании, постоянно проходят различные курсы по повышению и подтверждению своей квалификации, поэтому клиенты могут быть уверены в том, что повар является профессионалом.

У FoodBand имеется специальная последовательность для приготовления теста, именно по этой причине пицца получается вкусной. Благодаря настоящей каменной итальянской печи бортики пиццы становятся хрустящими снаружи и пышными внутри.

Деливери

Известная компания доставки готовой еды из ресторанов и кафе на дом. В целом, «Деливери» схож с «Яндекс Едой», так как обе эти организации занимаются только доставкой еды, продуктов и других товаров из магазинов и ресторанов.

Для заказа еды из интересующего тебя места требуется скачать приложение или зайти на официальный сайт «Деливери». Далее необходимо будет выбрать нужный ресторан или кафе и найти приглянувшийся товар или блюдо.

Скорость доставки блюд зависит от скорости приготовления пищи в заведении, из которого курьер забирает заказ, а с момента забора заказа из заведения до получения его клиентом, как правило, не проходит больше получаса.

В «Деливери» можно купить такие категории товаров, как:

Еда различных кухонь мира (зависит от сотрудничества с организацией); Продукты из продуктовых магазинов; Товары из некоторых хозяйственных магазинов. Фастфуд.

Благодаря большому разнообразию блюд каждый клиент найдет именно то, что искал в сервисе «Деливери».

BRONIBOY

Доставка еды из ресторанов и кафе, продуктов из обычных магазинов, цветов, а также медикаментов из аптек.

Сервис доставки работает на данный момент в 19 городах России, а именно: в Москве, Анапе, Екатеринбурге, Краснодаре, Казани, Самаре, Твери, Тюмени, Геленджике, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Уфе, Волгограде, Новосибирске, Рязани, Сочи, Белгороде.

Из популярных в этих городах кафе и ресторанов, магазинов и аптек можно заказать самые полезные и нужные средства, а также вкусную еду на твой выбор из перечня заведений по городу. Так как в BRONIBOY работает довольно большое количество курьеров, все заказы доставляются клиенту в течение часа.

Помимо этого, для большего удобства компания выпустила мобильное приложение, через которое намного проще и быстрее можно оформить заказ на нужный тебе товар или блюдо.

Заключение

В настоящее время все больше людей отдают предпочтение сервисам доставки и пребывают в поисках недорогой еды, ведь многие имеют плотный график и просто не успевают готовить дома.

Есть и те люди, которые хотели бы набрать вес или, наоборот, сбросить, но не готовы тратить время на самостоятельный подсчеты калорий или попросту не умеют делать это правильно. Для таких целей прекрасно подойдут сервисы, которые разрабатывают готовые рационы и доставляют готовую еду прямо на дом в любое удобное для клиента место.

В поездках и командировках доставка готовой пищи также становится панацеей, ведь в рабочем процессе люди часто забывают или не успевают поесть, а благодаря таким «помощникам» это стало менее глобальной проблемой. Помимо этого, люди будут питаться не только вкусной , но и полезной едой.

Хорошим решением станет использование доставки и для вегетарианцев, так как можно расслабиться и при этом придерживаться выбранного меню, точно зная, что ничего лишнего в блюдах нет.

Побаловать себя захотеть может каждый, а используя, например, «Деливери» или «Яндекс.Еда», можно просто заказать свое любимое блюдо, ведь это очень удобно, особенно когда за окном дождь или никуда не хочется идти.

Главное в этом деле – правильно выбрать компанию по доставке еды, а также ресторан или кафе. Лучше читать отзывы реальных покупателей перед заказом, особенно это касается сервисов, где у тебя в планах питаться продолжительное время.