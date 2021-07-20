Грамотно экономить – это не сходить с ума от лишних трат, а знать приемы сбережения и применять их по мере необходимости. В условиях нестабильной экономики успешнее и счастливее окажутся те, кто подстраивается под меняющиеся условия. В новой статье предлагается 21 способ повысить уровень жизни в кризис.

Действительно интересно, как классно у тебя получится экономить деньги, когда ты внедришь все правила в жизнь.

Продукты

Иногда дешевле – лучше

Сколько ты переплачиваешь за дорогую упаковку? Откроем тебе не секрет: две трети стоимости и более. Дизайн и брендирование стоят компаниям столько, что они вынуждены существенно завышать цены. Сравни фермерские товары в специальном отделе супермаркета и на продуктовом рынке. В магазине ты платишь лишь за упаковку.

Попробуй покупать товары в разных местах и сохранять чеки, так ты найдешь места оптимальных закупок. Еще быстрее можно сравнить товары в интернет-магазинах.

Обрати внимание на состав. Чем проще, тем натуральнее, а значит, лучше. Помни также о сезонности овощей, фруктов и ягод. В брендовых магазинах есть «тепличная экзотика», но без вкуса и пользы.

Торговаться в удовольствие

Рынок – кладезь свежих продуктов и витаминов. Часто – непосредственно от производителя.

Товар на виду – ты сразу выберешь хороший. Цена, которую называет торговец, и так ниже, чем в магазине, но можно сторговаться дешевле, особенно вечером в будни. Тем более, если продавец стоит за полупустым прилавком.

«Торговаться? Что? Нет, пойду в магазин». Погоди! Да, мы знаем, что торговаться любят не все.

Хочешь настоящий лайфхак? Играй. Играй в заморского купца, удалого молодца, получай удовольствие. В магазин ты уже ходил и пойдешь ещё, а рынок – поле для приключения.

В рынках есть своя изюминка – всегда можно насладиться тем, как тебя хотят. Конечно, продавец называет завышенную цену. Но если покупатель достоин уважения, ему легко уступят четверть или треть стоимости. Предложи полцены и посмотри, что произойдет.

А если будешь приходить к одному продавцу регулярно, то собьешь себе цену еще больше.

Не закупайся скоропортящимися продуктами

Фрукты и овощи не лежат долго – ты это знаешь, но мы должны упомянуть. Не закупайся большим количеством таких продуктов.

Особенно это касается распродаж: кажется, что можно приобрести больше по более приятной цене, но велика вероятность, что эти продукты уже долго на прилавке.

Если фрукты у тебя залеживаются, или вторые выходные подряд приходится «доедать, а то пропадет», купи меньше в следующий раз.

Готовь сам

Что делать, если готовить некогда?

Если ты выбираешь готовые блюда, дешевле всего будет покупать еду в магазинах и пользоваться доставкой. В Яндекс.Картах легко найти недорогие столовые, качество многих из них не уступает кафе. Помни про фастфуд и кофе с круассаном – они соблазнительны в спешке, но не приносят пользы и дорого стоят.

Если же ты ешь дома, например, готовишь на семью, но «хочется же иногда вкусненького». Как можно сэкономить?

Не копи напряжение: отказывая себе в удовольствии каждый день героически, ты повышаешь риск «сорваться» на очередной распродаже или в магазине сладостей. Лучше планируй маленькие радости и балуй себя регулярно понемногу.

Отказаться от вредной еды, перейти на правильное питание, готовить дома – это не всегда легко. Многие звёзды пропагандируют правильный тип питания и готовят сами. Вдохновляйся ими. Здоровый настрой поможет тебе получать удовольствие от полезной домашней пищи.

Список покупок

Составляй список перед походом в магазин. Записывай продукты тогда, когда вспоминаешь о них – в любое время в течение недели. Для этого удобно иметь небольшой блокнот на кухне или отдельный раздел в менеджере задач в мобильном телефоне.

Список стоит оценить непосредственно перед походом в магазин: что действительно нужно, а чего не хватает. Какие ингредиенты в каких магазинах ты собираешься приобрести?

Важно придерживаться списка. Если ты примешь это простое правило, то не будешь отвлекаться на ненужные импульсивные покупки.

Деление продуктов на категории (молочные, мясные) поможет тебе составлять и контролировать список эффективнее.

Финансы

Используй приложения для планирования финансов

Во-первых, ты сможешь грамотно рассчитывать свои траты и будешь эффективно расходовать финансы. Во-вторых, с такими приложениями гораздо легче планировать бюджет.

Если у тебя есть какая-то финансовая цель, то использование подобных приложений поможет быстрее достичь ее.

Практика учета расходов

Лучше всего, когда учет расходов становится регулярной практикой.

Если ты не умеешь самостоятельно делать учет, то нужно учиться этому у тех, кто это делает. Можно найти информацию в интернете, воспользоваться Youtube.

Уже через месяц регулярного учета ты заметишь, что у тебя скопилась приличная сумма денег, которую можно пустить в полезные дела. Это отлично мотивирует продолжать.

Не оплачивай услуги, которыми не пользуешься

Пересмотри свои подписки и абонементы – сколькими из них ты пользуешься достаточно часто? Пользуешься ли ты домашним телефоном и актуален ли тариф мобильного?

Ты сэкономишь крупную сумму, если отпишешься от того, чем не пользуешься, и скорректируешь тарифы на более подходящие.

Целевое распределение

Не иди в магазин в день зарплаты. Тратить следует только после целевого распределения. Составь список регулярных трат: коммунальные услуги, интернет, продукты. После вычета этих трат из зарплаты, отложи небольшую сумму (10-15%) и запланируй другие покупки.

Онлайн-шопинг

Покупай в онлайн-магазинах

Покупки в интернете помогут значительно сэкономить семейный бюджет. Известные торговые марки могут продавать свои товары в интернет-магазинах со скидкой до 90%.

Множество приятных предложений можно найти на таких сервисах как Avito и «Юла». Люди дешево подают брендовую одежду, которую они приобрели, но не носили. Часто отдают хорошую мебель за самовывоз.

Пользуйся агрегаторами промокодов

Агрегатор промокодов – это сайт, который собирает информацию о скидках и акциях.

Промокод – это код на скидку, бонус или подарок. Промокодом может воспользоваться любой человек, главное – использовать его до истечения срока действия.

Наш сайт предлагает эксклюзивные промокоды. И, конечно, мы сообщаем обо всех известных акциях.

Все акции и промокоды поделены на категории – легко найти нужную сферу. Если тебе нужен определенный магазин, то введи его название в строке поиска.

Составляй виш-листы, готовься к распродажам

Мы подготовили для тебя календарь распродаж:

Киберпонедельник – последний понедельник января

14 февраля, 23 февраля и 8 марта – тематические праздники

Майские праздники

Летние распродажи

1 сентября – распродажи курсов, книг, канцелярских товаров

11.11 – «день холостяка» или всемирная распродажа

Черная Пятница – последняя пятница ноября

Новый Год

Ты можешь запланировать покупки именно на эти даты. Некоторые компании делают дополнительные акции в праздники, магазины одежды устраивают сезонные распродажи. Если магазин предлагает почтовую рассылку, подпишись на нее. Так ты будешь в курсе всех новостей и акций.

Если ты хочешь приобрести услуги небольшой компании (например, купить одежду молодого бренда или пойти на курсы в новую школу), то даже если эти ребята не участвуют в распродаже, ты можешь написать им: небольшие бренды часто идут навстречу в период распродаж.

Новый год и Рождество – особенные праздники. Иногда после длинных выходных магазины устраивают еще более грандиозные распродажи и большие скидки. В некоторых случаях скидки доходят до 80%.

Подготовка к распродажам помогает и не поддаваться транжирингу – если у тебя есть виш-лист, лучше откладывать деньги на эти покупки.

Загляни в такие группы в различных соцсетях. Не обязательно начинать подписываться на них, но знать стоит. Группы могут называться «барахолка», «гаражная распродажа» и т.д. В них можно отыскать вещи хорошего качества, которые достанутся даром.

Одежда

Гардероб по существу

Даже модные дивы предпочитают капсульные гардеробы. Ты знаешь, на какие мероприятия тебе необходима одежда. Собери несколько костюмов для каждого случая.

Не надо громоздить то, что не носишь. Если ты захотел купить что-то новое, сначала избавься от старого. Не от чего избавляться? Нечего покупать.

Такой совет поможет бороться с навязчивым желанием покупать много одежды. Это особенно относится к заядлым шопоголикам, обожающим покупать много лишней одежды.

Ты сможешь сберегать больше денег и позволить себе покупать одежду, которая будет действительно нравиться, хорошо сидеть и привлекать внимание.

Ухаживай за вещами

Относись к одежде бережно. Научившись приобретать только то, что нужно, удели внимание уходу за вещами.

Даже старая обувь, если за ней хорошо ухаживать, выглядит прилично и долго носится.

Деликатная стирка, уход и химчистка позволяют сэкономить на регулярной покупке одежды.

Бытовые расходы

Выключай свет и закрывай воду

Тебе может показаться, что экономия на свете и воде незначительна, но попробуй один месяц последить за собой и сравни цифры на счетах.

Если у тебя есть возможность использовать дополнительные источники энергии (солнечные батареи, нагрев воды в баке летом в южных регионах), воспользуйся ими.

Пользуйся энергосберегающими лампочками

Эти лампы стоят дороже, но имеют большой срок службы. В сравнении с обычными лампами накаливания, энергосберегающие лампы могут работать от 5 до 15 лет.

Тебе не обязательно сразу менять все лампы в своем доме. Можно проводить замену по мере износа ламп накаливания.

Учитывая, что обычные лампы необходимо менять раз в 3 месяца или в 6 месяцев, то экономия заметная.

Не выбрасывай старую или нерабочую технику

Продай такую технику с помощью Avito или других торговых площадок. Многие люди скупают старое или вышедшее из строя оборудование для починки или разбора на запчасти.

Многие магазины электротехники, такие как М.Видео, тоже принимают старую технику и дают скидку на новую взамен.

Здоровье

Откажись от вредных привычек

Перестав тратить свои кровные только на сигареты, человек экономит около 3000 рублей в месяц. Отказ от алкоголя помогает сэкономить около 10000 рублей в месяц. Потратить деньги на удовольствие или на компанию можно более приятным и полезным для здоровья образом.

Чаще ходи пешком

Мы привыкли к транспорту, но иногда пользуемся им в ущерб своему здоровью. Если совершать каждый день небольшую прогулку вместо поездки – до работы или магазина – можно не только сэкономить, но и укрепить иммунитет.

В период COVID-19 приходилось отдавать предпочтение личному транспорту в ущерб экономному общественному. Зато сейчас активно развивается каршеринг. И все-таки, если есть возможность заменить автомобиль велосипедом, польза будет не только экологии, но и тебе лично.

Чаще пей воду

Пить воду не только полезно, но и экономно. Стакан воды перед едой улучшает пищеварение и снижает повышенный аппетит: есть возможность не переедать, что благотворно влияет на здоровье и на бюджет.

Заключение

Уверены, в нашем сборнике «как правильно экономить деньги» ты найдешь полезные советы. Наверняка, ты попробовал их не все.

Внедри в повседневную жизнь два новых способа, и уже через месяц заметишь, как ты начал эффективно экономить деньги.

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