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Отзывы покупателей
Оформлял в этом магазине заказ когда делал ремонт, впечатления неплохие. Поначалу привлек хороший ассортимент товаров. Консультант мне попался грамотный, товар свой знал, как свои пять пальцев. После обсуждения с ним выбрали более хороший для нас вариант. Доставили товар довольно быстро, ничего не поломали, хорошо упаковано, большое спасибо за это.
- Антон
- 23.10.2015
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