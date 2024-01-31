«Легенда: Наследие драконов» – это браузерная онлайн-игра в стиле фэнтези, которая перенесет вас на бескрайние просторы магической вселенной. Выбирайте класс персонажа, вступайте в неистовые битвы, занимайтесь торговлей, выполняйте увлекательные задания и открывайте тайные локации. Многотысячное международное сообщество геймеров ждет нового героя! К вашим услугам – разнообразные боевые режимы, многочисленные магазины, аукционы, торги, где легко раздобыть драгоценные металлы, редкие ресурсы, уникальное ездовое животное. Не хотите тратить время и деньги на улучшения? Воспользуйтесь эксклюзивными кодами купонов «Промокодус». Зачем платить реальные средства, когда можно активировать промокоды Legenda за январь 2024 года в Беларуси? Больше никакого доната, долгого продвижения и утомительного поиска ценных предметов! Помните, что каждое спецпредложение действует в течение ограниченного периода.

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