Maunfeld.by – это интернет-магазин бытовой техники в Беларуси. Сеть постоянно расширяется, открывая новые точки. В широком ассортименте представлены качественные товары для удобства каждой хозяйки: холодильники, плиты, микроволновки, стиральные машины, чайники и многое другое. В магазине проводятся акции, распродажи и конкурсы для любимых покупателей – участвуй и получай свои подарки. Доступна доставка по городу и стране. Оплата осуществляется различными способами на выбор, в том числе наличными при получении или самовывозе. Также поддерживается покупка в кредит и рассрочку. Консультант с удовольствием предоставит всю необходимую информацию в чате или по телефону. Собери из предложенных моделей кухню мечты. А наши промокоды «Маунфилд» (Maunfeld) за февраль 2024 года в Беларуси позволят потратить меньше средств. Активируй их при покупке и радуйся обновленной обстановке.

Подробнее Скрыть