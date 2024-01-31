Silver Screen – сеть стильных и современных мультиплексов, расположенных в г. Минске. Посетителей ожидают комфортные залы, впечатляющие инновационными звуковыми технологиями и огромными экранами с кристально чистым изображением. В некоторых кинотеатрах установлены роскошные кресла-реклайнеры с подушками и пледами. В баре при желании можно заказать любимый попкорн, напитки, мороженое. Мультиплексы порадуют вас не только долгожданными премьерами художественных фильмов, но и оригинальными спецпроектами. Например, вы сможете прийти на показ лучших мировых спектаклей или документальных картин. Организуйте захватывающий досуг по сниженной цене! Прямо сейчас у вас есть уникальная возможность сэкономить на покупке билетов в кино. Для этого при оформлении заказа на сайте нужно использовать наши промокоды «Сильвер Скрин‎» (Silver Screen) за январь 2024 года в Беларуси.

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