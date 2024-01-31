«Медикал Сервис» предлагает медицинскую одежду от производителя. Ассортимент компании включает в себя халаты, платья, комбинезоны, хирургические куртки, брюки, толстовки и многое другое. В продаже есть головные уборы, обувь, футболки, маски и разнообразные аксессуары, а также электронные подарочные сертификаты разного номинала. При пошиве изделий организация использует износостойкие и безопасные ткани, которые выдерживают многократные стирки при высоких температурах. Продавец обеспечивает доставку товаров в пункты самовывоза, постаматы и на дом по всей России. Благодаря дисконтной программе и другим актуальным предложениям ты сможешь сделать заказ на особых условиях! На нашем сайте ты найдешь все промокоды «Медикал Сервис» (Medical service) за январь 2024 года в Беларуси. Обрати внимание: срок действия акций ограничен! Выбери наиболее подходящие варианты, применяй их при оплате и получи скидку или бонус!

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