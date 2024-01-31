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Отзывы покупателей

Много лет я пользуюсь косметикой Орифлейм.Мне нравятся разные инновации в декоративной косметике, а также есть достойный парфюм. А также много всяких креативных идей и подарков предлагает компания, что очень заманчиво.

  • Ирина
  • 12.07.2021

Пользовалась косметикой Орифлейм неоднократно, впечатления остались двоякие. Из того, что понравилось, могу выделить духи: еще несколько лет назад пользовалась парфюмами Perceive, Cherries (кстати, в интересном флаконе в виде настоящих вишенок) и Miss Punk. Ароматы обалденные, но, конечно, не такие стойкие, как продукция люксовых марок. В Oriflame также немало хороших гелей и кремов для душа. Шоколадная пена для ванны – вообще наслаждение. Крем для рук «Сны о любви» в розовой упаковке очень понравился не только мне, но и многим знакомым: действительно хорошо увлажняет кожу даже в холодные месяцы. Легкие скрабы для ног тоже хорошо справились со своей задачей. А вот декоративная косметика Орифлейм меня, мягко говоря, не порадовала. После активного использования тональных кремов заметила, что на лице стали чаще появляться прыщики. Тушь Giordani Gold неплохо удлиняет ресницы, но при этом они могут осыпаться и тушь может размазаться в самый неподходящий момент. Блески тоже не особо впечатлили.

  • Анна
  • 04.11.2014
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