«Фикс Прайс» – магазин недорогих товаров. Компания предлагает продукты питания, в том числе консервы, колбасу, закуски и бакалею, а также напитки, бытовую химию, средства личной гигиены и косметику. В продаже есть канцелярские принадлежности, книги, раскраски, спортивный инвентарь, игрушки и многое другое. На сайте можно ознакомиться с ассортиментом, посмотреть наличие нужных вещей в ближайших точках сети и оформить заказ. В карточке каждого изделия есть информация о его весе, стране производства и другие характеристики. Программа лояльности позволяет покупать некоторые товары по специальной цене и возвращать часть расходов в виде баллов. Интересуешься другими выгодными предложениями продавца? У нас представлены все доступные промокоды «Фикс Прайс» (Fix Price) за январь 2024 года в Беларуси! Используй подходящие акции при оплате и получай многочисленные скидки или подарки!

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