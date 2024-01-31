Колоbike – прокат велосипедов и электросамокатов в Республике Беларусь. Арендуйте экологичный транспорт и доберитесь до места назначения с комфортом и пользой для здоровья! Скачайте на ваш мобильный телефон специальное приложение и выбирайте на карте ближайшее средство передвижения. Забронируйте его, используя инвайт-коды «Колобайк» (Kolobike) и катайтесь по городу, не переплачивая за сервис! С помощью шеринга вы сможете весело провести время с друзьями, семьей или коллегами. Оплата спишется с вашего счета после того, как вы завершите аренду. В «Личном кабинете» будет размещен подробный отчет о вашей поездке. Цена услуги зависит от продолжительности использования и вида оборудования. Вы сэкономите значительную сумму, активируя промокоды и купоны «Колобайк» (Kolobike) за январь 2024 года в Беларуси. Ищите в нашем каталоге выгодные предложения и пользуйтесь ими для активации скидки или бонуса.

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