Моя история заказа на Lamoda выглядит так. Наслышаная о том, что можно без проблем заказать пару вещей на выбор, зашла на сайт и сделала заказ на 7 позиций: 3 пары кроссовок и 4 спортивные байки с намеренем выкупить одну пару крососовок и одну байку. С утра позвонила курьеру, уточнила время доставки, то, что заказ получен и всё ок, никаких вопросов не было. Приехал курьер, начинаю примерять вещи, и тут он спрашивает: -А почему у вас на сайте весь товар не был сложен в одну корзину, и на сайте он оформлен как семь товаров? На что я искренне ответила, что не знаю. Я зашла на сайт, выбрала нужные товары, вроде делала всё, как считала нужным, ничего плохого не делала, ну и главное, не смотря на всё, весь мой заказ приехал одним курьером, по одному адресу в одно время, вроде всё в порядке. На что он мне отвечает, что нет! И он будет мне считать каждый товар как отдельную доставку, по 5 рублей. Т. е. представляете картину, у меня в квартире, стоит человек, держит семь пакетов, и говорит что это всё разные заказы, и он будет считать доставку каждого отдельно!!!! На что я говорю, что ну это не правильно, я не знаю, произошёл у них на сайте глюк, или я как то не так оформляла, но ситуация совершенно абсурдная, и уточняю, вправду ли он мне собирается считать каждый пакет как отдельную доставку? Намерения курьера были самые серьёзные, ситуация разрешилась тем, что те вещи, которые я выбрала , пара кроссовок и байка, в сумме превышали сумму доставок по их правилам всех семи товаров (хочется отметить, что покупка, которую я делала, была достаточно дорогая). В любом случае, это было совершенно безобразная и неприятная сцена, так как серьёзность и намерения считать каждый товар отдельной доставкой не оставляет сомнений. Будьте внимательны, вот такая история может приключиться!

Ирина

Ирина 20.02.2017