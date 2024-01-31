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Отзывы покупателей

Моя история заказа на Lamoda выглядит так. Наслышаная о том, что можно без проблем заказать пару вещей на выбор, зашла на сайт и сделала заказ на 7 позиций: 3 пары кроссовок и 4 спортивные байки с намеренем выкупить одну пару крососовок и одну байку. С утра позвонила курьеру, уточнила время доставки, то, что заказ получен и всё ок, никаких вопросов не было. Приехал курьер, начинаю примерять вещи, и тут он спрашивает: -А почему у вас на сайте весь товар не был сложен в одну корзину, и на сайте он оформлен как семь товаров? На что я искренне ответила, что не знаю. Я зашла на сайт, выбрала нужные товары, вроде делала всё, как считала нужным, ничего плохого не делала, ну и главное, не смотря на всё, весь мой заказ приехал одним курьером, по одному адресу в одно время, вроде всё в порядке. На что он мне отвечает, что нет! И он будет мне считать каждый товар как отдельную доставку, по 5 рублей. Т. е. представляете картину, у меня в квартире, стоит человек, держит семь пакетов, и говорит что это всё разные заказы, и он будет считать доставку каждого отдельно!!!! На что я говорю, что ну это не правильно, я не знаю, произошёл у них на сайте глюк, или я как то не так оформляла, но ситуация совершенно абсурдная, и уточняю, вправду ли он мне собирается считать каждый пакет как отдельную доставку? Намерения курьера были самые серьёзные, ситуация разрешилась тем, что те вещи, которые я выбрала , пара кроссовок и байка, в сумме превышали сумму доставок по их правилам всех семи товаров (хочется отметить, что покупка, которую я делала, была достаточно дорогая). В любом случае, это было совершенно безобразная и неприятная сцена, так как серьёзность и намерения считать каждый товар отдельной доставкой не оставляет сомнений. Будьте внимательны, вот такая история может приключиться!

  • Ирина
  • 20.02.2017

05.04.2016 был сделан заказ на сайте http://www.lamoda.by/ на сумму 4 200 000, в город Минск, на улицу Барамзиной. Заказу был присвоен номер by160405-522163 05.04.2016 в 19.13 позвонили из ламоды , чтобы подтвердить заказ, выбрали дату 09.04.2016 и интервал во времени с 18.00 до 21.00. 09.04.2016 в 14.16 звонок из ламоды , извинились, сказали, что сегодня не смогут доставить, попросили перенести заказ на завтра или в на какой-нибудь другой день. Пошли им на уступки, перенеся заказ на 10.04.2016 во временном интервале с 15.00 до 18.00. 10.04.2016 в 17.18 звонок из ламоды. На другом конце провода, девушка: - «Здравствуйте, мы не сможем Вам доставить заказ, Ваш адрес доставки не в Минске». Я: - «Простите, что? У меня в паспорте минская прописка, и Вы мне будете утверждать, что я живу не в Минске? » На что девушка сказала: «Это не адрес Минска – это поселок Сокол, дайте минский адрес, куда мы сможем доставить». Во- первых, Вы не доставили заказ в назначенный день. Во-вторых, география доставки: вся Беларусь. В-третьих, если для Вас 4 200 000 не деньги, то для многих это существенная сумма. Я, простите, у Вас не мыло заказала за 20 000. Ну и, в-четвертых, не надо наплевательски относиться к своей работе и к людям. P.S. Больше ни за что не буду пользоваться услугами данного магазина. Если хотите сделать долгожданный подарок, то Вам не сюда.

  • Татьяна
  • 11.04.2016

Очень плохой магазин. Экспресс доставки нет, хоть и обещают. Товар просто доставляют на почту. Делается для того, чтоб перед оплатой клиент не смог проверить качество товара. Размеры все указаны абсолютно не верно. Обменивать товар магазин не собирается. Вернуть деньги тоже невозможно. Пытался связываться по почте, всё в пустую. Никому не советую покупать в этом магазине.

  • Юрий
  • 05.06.2015

Сделала заказ. Обещали привезти с 10 -18 часов. В течение дня никто не перезвонил. Заказ никто не доставил. Если торговый представитель задерживался, то мог и бы и перезвонить и предупредить. Я потеряла день.

  • Надежда
  • 21.05.2015
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