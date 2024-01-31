Купоны и промокоды «Ого!» в Беларуси

Отзывы покупателей

Сколько закупаюсь (в основном компьютерная техника) – никаких проблем не встречал: только приятные впечатления от работы продавцов. Леша

Леша 30.09.2018

Лично мне очень удобно добираться до магазина, хотя это не главный их плюс. А главный – это просто огромный выбор всяких ништяков для дома. Из крупных покупок была материнка. Всем доволен. Вадим

Вадим 23.09.2018

Узнал о таком интернет-магазине только недавно, когда на Черную Пятницу увидел промокод с очень интересными условиями. Там при покупке ноутбука в подарок идут курсы программирования. Для меня это приятный бонус, так как недавно я начал искать такие курсы. Надеюсь, они будут полезными, но в любом случае спасибо за такие приятные бонусы к покупке! Ноутбуком тоже доволен, отлично справляется со всеми задачами, не глючит. Буду еще ждать скидок в этом магазине. Влад

Влад 27.11.2017